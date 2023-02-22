Бизнес

39 минут назад

Масленичная неделя в Скорняково-Архангельское

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Масленичная неделя в Скорняково-Архангельское

Усадьба «Скорняково-Архангельское» известна в области не только как одна из лучших свадебных площадок, но и как место проведения ярких мероприятий.

С началом масленичной недели дух Масленицы уже витает над усадьбой.  В ресторации «БальмонтЪ» с 20 февраля для гостей - специальное блинное меню, можно отведать и разные блины, и разную их подачу.

А с 23 февраля блинным гастроужином начнутся масленичные гуляния.

В пятницу и субботу пройдут семейные эстафеты, состоится первый кубок Скорняково по поеданию блинов на скорость и уже начнем водить хороводы и раздавать подарки.

Ну, а 26 февраля будем весело и широко встречать Масленицу. Гуляния проходят везде, чем же они отличаются в Усадьбе?

Во-первых, атмосферой: здесь чувствуется история, и масленица, как раз такой праздник, который и 200 лет назад проходил примерно также. Песни, пляски, хороводы от ведущих коллективов Липецкой и Воронежской областей переплетаются с театральными постановками, зимние забавы с конкурсами, мастер-классами и состязаниями для детей и взрослых.

Во-вторых, это развлечения, которые проходят исключительно в усадьбе, одно из них – кроличьи бега, проходят они один раз в год, только на Масленицу и неизменно собирают множество зрителей.

Кроме того, показательные выступления рекордсменов силовиков, можно будет не только посмотреть, но и свои силы попробовать и подарки хорошие за это получить.  А традиционное сжигание чучела зимы проходит с хороводами и огненным шоу на радость взрослых и особенно детей.

И эту весну Усадьба Скорняково-Архангельское встречает по традиции – с дружеской информационной поддержкой коммуникативного агентства Прайд Медиа. Вместе с надежными партнерами любые планы и самые смелые идеи легче воплотить в жизнь.

Встречаемся 26 февраля в 12:00 в Скорняково-Архангельское.

Нас ждет яркое и веселое начало весны.

Будет где погулять, чем заняться, да чего отведать. 

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Мероприятие для лиц старше 6 лет. Фото предоставлены ООО «Бальмонт»

Усадьба Скорняково-Архангельское 

ООО «Бальмонт» Юр. адрес: 399231, Лип. обл., Задонский район

с. Скорняково, ул. Муравьева, 23. ОГРН 1214800014318

ПОДРОБНОСТИ и вся информация на сайте https://usadba-nadonu.ru/

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