На железнодорожном вокзале «Липецк» проходят учения

В полиции учения называют плановыми.

Сегодня утром горожане увидели у железнодорожного вокзала «Липецк» скопление полицейских, нарядов оперативных служб и техники.



— Проводятся плановые мероприятия учебного характера. После их окончания вокзал вернется к штатному режиму работы. Поезда ходят по расписанию, – рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.



