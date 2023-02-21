Происшествия
сегодня, 10:59
На железнодорожном вокзале «Липецк» проходят учения
В полиции учения называют плановыми.
Сегодня утром горожане увидели у железнодорожного вокзала «Липецк» скопление полицейских, нарядов оперативных служб и техники.
— Проводятся плановые мероприятия учебного характера. После их окончания вокзал вернется к штатному режиму работы. Поезда ходят по расписанию, – рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
— Проводятся плановые мероприятия учебного характера. После их окончания вокзал вернется к штатному режиму работы. Поезда ходят по расписанию, – рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
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