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сегодня, 10:59

На железнодорожном вокзале «Липецк» проходят учения

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#учения #вокзал
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На железнодорожном вокзале «Липецк» проходят учения

В полиции учения называют плановыми.

Сегодня утром горожане увидели у железнодорожного вокзала «Липецк» скопление полицейских, нарядов оперативных служб и техники. 

— Проводятся плановые мероприятия учебного характера. После их окончания вокзал вернется к штатному режиму работы. Поезда ходят по расписанию, – рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

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#учения #вокзал
2

Комментарии (5)

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кто-то сказал

33 минуты назад
Победа куется в тылу.
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житель

35 минут назад
А на Ц.Рынке...кто хочет туда проходит и оставит "что хочет" и народа там больше толпится, особенно в выходные дни.
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житель

39 минут назад
На автовокзале тоже надо потренировать службы...
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Алена

39 минут назад
Ага, сделаем вид, что поверили...
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Ну да

сегодня, 11:23
Учения, так учения.
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