В мире

22 минуты назад

В Японии подозрительный металлический шар диаметром примерно 1,5 м выбросило на берег

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#Япония

По предварительным данным, шар из металла нашла местная жительница, которая и позвонила в полицию в 8:45 по местному времени.

Подозрительный металлический шар диаметром примерно 1,5 м выбросило на побережье префектуры Сидзуока в районе города Хамамацу. Уточняется, что из-за угрозы взрыва людей просят не приближаться к объекту, - передает ТАСС со ссылкой на японские СМИ.

Отмечается, что вход на пляж приостановлен, правоохранительные органы проверяют выброшенный на берег объект.

Фотографии шара были также направлены экспертам в силах самообороны Японии и береговой охраны. Специалисты приступили к проверке.

Район обнаружения металлического шара оцеплен, на месте работает полиция. Совместно с представителями Сил самообороны Японии она пытается определить, что представляет собой шар, случайно обнаруженный местными жителями.

На фотографиях, распространенных СМИ, видно, что предмет является гладким шаром бежевого цвета с коричневыми пятнами, похожими на ржавчину. С двух сторон у него имеются выступы с отверстиями
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#Япония

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