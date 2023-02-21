22 минуты назад
В Японии подозрительный металлический шар диаметром примерно 1,5 м выбросило на берег
По предварительным данным, шар из металла нашла местная жительница, которая и позвонила в полицию в 8:45 по местному времени.
Отмечается, что вход на пляж приостановлен, правоохранительные органы проверяют выброшенный на берег объект.
Фотографии шара были также направлены экспертам в силах самообороны Японии и береговой охраны. Специалисты приступили к проверке.
Район обнаружения металлического шара оцеплен, на месте работает полиция. Совместно с представителями Сил самообороны Японии она пытается определить, что представляет собой шар, случайно обнаруженный местными жителями.
На фотографиях, распространенных СМИ, видно, что предмет является гладким шаром бежевого цвета с коричневыми пятнами, похожими на ржавчину. С двух сторон у него имеются выступы с отверстиями