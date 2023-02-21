В Японии подозрительный металлический шар диаметром примерно 1,5 м выбросило на берег

По предварительным данным, шар из металла нашла местная жительница, которая и позвонила в полицию в 8:45 по местному времени.





Отмечается, что вход на пляж приостановлен, правоохранительные органы проверяют выброшенный на берег объект.



Фотографии шара были также направлены экспертам в силах самообороны Японии и береговой охраны. Специалисты приступили к проверке.



Район обнаружения металлического шара оцеплен, на месте работает полиция. Совместно с представителями Сил самообороны Японии она пытается определить, что представляет собой шар, случайно обнаруженный местными жителями.



На фотографиях, распространенных СМИ, видно, что предмет является гладким шаром бежевого цвета с коричневыми пятнами, похожими на ржавчину. С двух сторон у него имеются выступы с отверстиями Подозрительный металлический шар диаметром примерно 1,5 м выбросило на побережье префектуры Сидзуока в районе города Хамамацу. Уточняется, что из-за угрозы взрыва людей просят не приближаться к объекту, - передает ТАСС со ссылкой на японские СМИ.Отмечается, что вход на пляж приостановлен, правоохранительные органы проверяют выброшенный на берег объект.Фотографии шара были также направлены экспертам в силах самообороны Японии и береговой охраны. Специалисты приступили к проверке.Район обнаружения металлического шара оцеплен, на месте работает полиция. Совместно с представителями Сил самообороны Японии она пытается определить, что представляет собой шар, случайно обнаруженный местными жителями.На фотографиях, распространенных СМИ, видно, что предмет является гладким шаром бежевого цвета с коричневыми пятнами, похожими на ржавчину. С двух сторон у него имеются выступы с отверстиями