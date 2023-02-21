Происшествия

54 минуты назад

Два дома сгорели в Липецкой области за минувшие сутки

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#МЧС #пожар
Два дома сгорели в Липецкой области за минувшие сутки
Днем 20 февраля по улице Октябрьской в Усмани сгорел жилой деревянный дом, обложенный кирпичем и выгорел гараж, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.

В этот же день огонь уничтожил кровлю и отделку дома на станции Хворостянка Добринского района. В подвале дома №5 по улице Энергостроителей в Липецке горели вещи на площади 10 квадратных метров. А в селе Каменское Елецкого района выгорела половина кровли хозпостройки.

Ночью 21 февраля произошел пожар в гаражном боксе на улице Ферросплавной в Липецке. Огонь повредил вещи и инструменты.
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#МЧС #пожар

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