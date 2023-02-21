В елецкой колонии напали на инспектора по безопасности

Дело дошло до суда.

В Елецкий городской суд поступило уголовное дело 28-летнего уроженца Московской области обвиняемого в по части 3 статьи 321 УК РФ «Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, совершенная с применением насилия».



Потерпевший по делу - инспектор отдела безопасности исправительной колонии №4 УФСИН России по Липецкой области.



«По версии следствия, при проведении обыска в жилом помещении отряда исправительного учреждения у отбывающего наказание мужчины был обнаружен запрещенный к использованию сотовый телефон. При изъятии телефона подозреваемый применил насилие в отношении сотрудника колонии — у него остались телесные повреждения», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.



Судебное заседание назначено на 7 марта.