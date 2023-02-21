Происшествия

сегодня, 09:57

В елецкой колонии напали на инспектора по безопасности

635
#УФСИН
1
В елецкой колонии напали на инспектора по безопасности

Дело дошло до суда.

В Елецкий городской суд поступило уголовное дело 28-летнего уроженца Московской области обвиняемого в по части 3 статьи 321 УК РФ «Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, совершенная с применением насилия».

Потерпевший по делу - инспектор отдела безопасности исправительной колонии №4 УФСИН России по Липецкой области.

«По версии следствия, при проведении обыска в жилом помещении отряда исправительного учреждения у отбывающего наказание мужчины был обнаружен запрещенный к использованию сотовый телефон. При изъятии телефона подозреваемый применил насилие в отношении сотрудника колонии — у него остались телесные повреждения», —  сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.

Судебное заседание назначено на 7 марта.
635
#УФСИН
1

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

На железнодорожном вокзале «Липецк» проходят учения
#учения #вокзал
На железнодорожном вокзале «Липецк» проходят учения

4 минуты назад

Происшествия
На пепелище в селе Барятино обнаружен труп еще одного мужчины
#пожар
На пепелище в селе Барятино обнаружен труп еще одного мужчины

37 минут назад

Происшествия
В аварии с участием автобуса никто не пострадал
#ДТП
В аварии с участием автобуса никто не пострадал

40 минут назад

Происшествия
Два дома сгорели в Липецкой области за минувшие сутки
#МЧС #пожар
Два дома сгорели в Липецкой области за минувшие сутки

51 минуту назад

Происшествия
Елецкий городской суд признал запрещённым сайт о продаже огнестрельного оружия на Украине
#оружие #боеприпасы
2
Елецкий городской суд признал запрещённым сайт о продаже огнестрельного оружия на Украине

сегодня, 09:42

Происшествия
К АЗС на Московской прибыли четыре пожарных расчета
#пожар #МЧС
4
К АЗС на Московской прибыли четыре пожарных расчета

вчера, 20:21

Происшествия