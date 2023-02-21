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Повреждение корабля «Прогресс МС-21» вызвано внешним воздействием
Система терморегулирования грузовика "Прогресс МС-21" вышла из строя из-за повреждения.
Государственная комиссия продолжает анализ нештатных ситуаций с пилотируемым кораблем "Союз МС-22" и грузовым "Прогрессом МС-21", произошедших на Международной космической станции. Запуск к станции беспилотного корабля "Союз МС-23" состоится 24 февраля. После отстыковки от МКС 18 февраля были проведены подробная фото- и видеосъемка корабля "Прогресс МС-21", - сообщает Роскосмос.
По предварительным данным Ракетно-космической корпорации "Энергия" имени С.П. Королева (входит Госкорпорацию "Роскосмос"), "Прогресс МС-21», как и ранее "Союз МС-22", подвергся внешнему воздействию. Такие выводы сделаны на основе снимков, которые показывают изменения на внешней поверхности корабля, в том числе на радиаторе приборно-агрегатного отсека и панелях солнечных батарей. На них обнаружены отверстия, которые не фиксировались ни при изготовлении "Прогресса МС-21" на заводе, ни во время его подготовки к запуску на космодроме Байконур, ни при полете и стыковке корабля с МКС, - говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, чтобы исключить версию брака при производстве, РКК "Энергия" проанализировала историю замечаний к системе терморегулирования кораблей "Союз" и "Прогресс" за последние 15 лет.
"Замечаний, которые могли бы привести к такой нештатной ситуации, выявлено не было. Резерв надежности системы терморегулирования составляет один год с момента запуска корабля, поэтому система гарантированно надежна в расчетных условиях ее эксплуатации", — говорится в докладе предприятия.
Специалисты продолжают анализ поступившей информации. Также запланировано проведение ряда наземных экспериментов для имитации повреждения, аналогичного тому, что было выявлено на "Прогрессе МС-21". Это поможет окончательно проверить все версии и выработать меры по парированию подобного рода угроз при разработке и производстве космических кораблей и аппаратов.
Полученная информация позволила государственной комиссии принять решение о возможности беспилотного запуска корабля "Союз МС-23" 24 февраля и его стыковки к МКС 26 февраля. Этот корабль предназначен для замены аварийного "Союза МС-22", штатного возвращения на Землю экипажа в составе космонавтов Роскосмоса Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и астронавта NASA Франциско Рубио, а также их срочного спуска в случае экстренной ситуации.
За два месяца на МКС произошли две очень похожие нештатные ситуации. 15 декабря после попадания микрометеорита разгерметизировалась система охлаждения пилотируемого корабля "Союз МС-22".
11 февраля 2023 года стало известно о разгерметизации системы терморегулирования на еще одном корабле – грузовике "Прогресс МС-21". Корабль на тот момент уже был готов к расстыковке и затоплению 18 февраля после трех месяцев на станции. Из-за новой аварии старт "Союза" отложили, чтобы получше разобраться в причинах.
После расстыковки "Прогресса МС-21" 18 февраля космонавты в ручном режиме развернули его и сфотографировали, однако не смогли заметить на нем следы каких-либо повреждений. Рассматривался вариант пристыковать его обратно к МКС для более детального изучения, но руководство полетом все же решило затопить корабль. Он сошел с орбиты через сутки.
По предварительным данным Ракетно-космической корпорации "Энергия" имени С.П. Королева (входит Госкорпорацию "Роскосмос"), "Прогресс МС-21», как и ранее "Союз МС-22", подвергся внешнему воздействию. Такие выводы сделаны на основе снимков, которые показывают изменения на внешней поверхности корабля, в том числе на радиаторе приборно-агрегатного отсека и панелях солнечных батарей. На них обнаружены отверстия, которые не фиксировались ни при изготовлении "Прогресса МС-21" на заводе, ни во время его подготовки к запуску на космодроме Байконур, ни при полете и стыковке корабля с МКС, - говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, чтобы исключить версию брака при производстве, РКК "Энергия" проанализировала историю замечаний к системе терморегулирования кораблей "Союз" и "Прогресс" за последние 15 лет.
"Замечаний, которые могли бы привести к такой нештатной ситуации, выявлено не было. Резерв надежности системы терморегулирования составляет один год с момента запуска корабля, поэтому система гарантированно надежна в расчетных условиях ее эксплуатации", — говорится в докладе предприятия.
Специалисты продолжают анализ поступившей информации. Также запланировано проведение ряда наземных экспериментов для имитации повреждения, аналогичного тому, что было выявлено на "Прогрессе МС-21". Это поможет окончательно проверить все версии и выработать меры по парированию подобного рода угроз при разработке и производстве космических кораблей и аппаратов.
Полученная информация позволила государственной комиссии принять решение о возможности беспилотного запуска корабля "Союз МС-23" 24 февраля и его стыковки к МКС 26 февраля. Этот корабль предназначен для замены аварийного "Союза МС-22", штатного возвращения на Землю экипажа в составе космонавтов Роскосмоса Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и астронавта NASA Франциско Рубио, а также их срочного спуска в случае экстренной ситуации.
За два месяца на МКС произошли две очень похожие нештатные ситуации. 15 декабря после попадания микрометеорита разгерметизировалась система охлаждения пилотируемого корабля "Союз МС-22".
11 февраля 2023 года стало известно о разгерметизации системы терморегулирования на еще одном корабле – грузовике "Прогресс МС-21". Корабль на тот момент уже был готов к расстыковке и затоплению 18 февраля после трех месяцев на станции. Из-за новой аварии старт "Союза" отложили, чтобы получше разобраться в причинах.
После расстыковки "Прогресса МС-21" 18 февраля космонавты в ручном режиме развернули его и сфотографировали, однако не смогли заметить на нем следы каких-либо повреждений. Рассматривался вариант пристыковать его обратно к МКС для более детального изучения, но руководство полетом все же решило затопить корабль. Он сошел с орбиты через сутки.