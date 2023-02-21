Общество
сегодня, 09:52
Жильцы многоквартирного дома по улице Меркулова ведут борьбу с управляющей компанией за сухой подвал
А коммунальщики закрыли его от посторонних глаз.
Жильцы дома № 47 по улице Меркулова в Липецке еще с прошлого года пытаются добиться от управляющей компании устранения течи в подвале. Буквально на днях они получили радостное известие: 16 февраля УК ООО «Новый город» заявила, что течь в подвале устранена. «Подвал осушен. Выполнена санитарная обработка после залития», – говорилось в сообщении полученном по системе ГИС ЖКХ.
Но радость была недолгой — в подвале их встретили лужи и мусор. А потом его и вовсе закрыли на замок.
— В конце прошлой недели мы увидели на дверях подвала новые замки, а ключи в управляющей компании нам так и не дали. Нас просто не хотят пускать, чтобы мы могли дальше контролировать работу управляющей компании, — возмущенно рассказывала жительница дома Ольга Абакумова.
Как сообщили в региональной Госжилинспекции, после жалоб жильцов дома сотрудники инспекции связались с директором УК ООО «Новый город». С его слов, 16 февраля управляющая компания заменила трубы, откачала воду из подвала и произвела дезинфекцию.
— Несмотря на это, в ближайшее время сотрудники ГЖИ проверят подвал дома. Если факт недобросовестного исполнения организацией своих обязанностей по управлению многоквартирным домом подтвердится, УК ждет штраф, — обещают в ГЖИ.
Также в инспекции напомнили, что жильцы любого дома могут сменить управляющую компанию.
— Если жильцы думают о смене управляющей компании, организовать и провести голосование собственников можно онлайн — с помощью государственной информационной системы ЖКХ. Электронный формат позволяет организовать и провести голосование в сжатые сроки. Кроме того, на платформе исключена возможность искажений и подтасовки результатов, а цифровизация процедур исключает ошибки инициаторов собрания при оформлении протоколов и других документов. При этом инициировать собрание может как управляющая организация, так и любой житель дома. Подробная инструкция о том, как организовать и провести общее собрание собственников в электронном виде, размещена на портале Госуслуг (https://dom.gosuslugi.ru/) в разделе «Обучающие материалы» - «Видео ГИС ЖКХ», - дополнили в ГЖИ.
По словам Ольги Абакумовой, в ее доме этот процесс уже запущен.
Но радость была недолгой — в подвале их встретили лужи и мусор. А потом его и вовсе закрыли на замок.
— В конце прошлой недели мы увидели на дверях подвала новые замки, а ключи в управляющей компании нам так и не дали. Нас просто не хотят пускать, чтобы мы могли дальше контролировать работу управляющей компании, — возмущенно рассказывала жительница дома Ольга Абакумова.
Как сообщили в региональной Госжилинспекции, после жалоб жильцов дома сотрудники инспекции связались с директором УК ООО «Новый город». С его слов, 16 февраля управляющая компания заменила трубы, откачала воду из подвала и произвела дезинфекцию.
— Несмотря на это, в ближайшее время сотрудники ГЖИ проверят подвал дома. Если факт недобросовестного исполнения организацией своих обязанностей по управлению многоквартирным домом подтвердится, УК ждет штраф, — обещают в ГЖИ.
Также в инспекции напомнили, что жильцы любого дома могут сменить управляющую компанию.
— Если жильцы думают о смене управляющей компании, организовать и провести голосование собственников можно онлайн — с помощью государственной информационной системы ЖКХ. Электронный формат позволяет организовать и провести голосование в сжатые сроки. Кроме того, на платформе исключена возможность искажений и подтасовки результатов, а цифровизация процедур исключает ошибки инициаторов собрания при оформлении протоколов и других документов. При этом инициировать собрание может как управляющая организация, так и любой житель дома. Подробная инструкция о том, как организовать и провести общее собрание собственников в электронном виде, размещена на портале Госуслуг (https://dom.gosuslugi.ru/) в разделе «Обучающие материалы» - «Видео ГИС ЖКХ», - дополнили в ГЖИ.
По словам Ольги Абакумовой, в ее доме этот процесс уже запущен.
Подсказываю
По проспекту мира 2
смотритель зоопарка
Интересно
Подскажите
Словом