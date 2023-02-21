Общество

сегодня, 09:52

Жильцы многоквартирного дома по улице Меркулова ведут борьбу с управляющей компанией за сухой подвал

6 627
#ЖКХ #подвал
Жильцы многоквартирного дома по улице Меркулова ведут борьбу с управляющей компанией за сухой подвал

А коммунальщики закрыли его от посторонних глаз.

Жильцы дома № 47 по улице Меркулова в Липецке еще с прошлого года пытаются добиться от управляющей компании устранения течи в подвале. Буквально на днях они получили радостное известие: 16 февраля УК ООО «Новый город» заявила, что течь в подвале устранена. «Подвал осушен. Выполнена санитарная обработка после залития», – говорилось в сообщении полученном по системе ГИС ЖКХ.

WhatsApp Image 2023-02-21 at 09.39.01.jpeg

Но радость была недолгой — в подвале их встретили лужи и мусор. А потом его и вовсе закрыли на замок.

— В конце прошлой недели мы увидели на дверях подвала новые замки, а ключи в управляющей компании нам так и не дали. Нас просто не хотят пускать, чтобы мы могли дальше контролировать работу управляющей компании, — возмущенно рассказывала жительница дома Ольга Абакумова.

Как сообщили в региональной Госжилинспекции, после жалоб жильцов дома сотрудники инспекции связались с директором УК ООО «Новый город». С его слов, 16 февраля управляющая компания заменила трубы, откачала воду из подвала и произвела дезинфекцию. 

подвал 2.jpg

— Несмотря на это, в ближайшее время сотрудники ГЖИ проверят подвал дома. Если факт недобросовестного исполнения организацией своих обязанностей по управлению многоквартирным домом подтвердится, УК ждет штраф, — обещают в ГЖИ.

Также в инспекции напомнили, что жильцы любого дома могут сменить управляющую компанию.

— Если жильцы думают о смене управляющей компании, организовать и провести голосование собственников можно онлайн — с помощью государственной информационной системы ЖКХ. Электронный формат позволяет организовать и провести голосование в сжатые сроки. Кроме того, на платформе исключена возможность искажений и подтасовки результатов, а цифровизация процедур исключает ошибки инициаторов собрания при оформлении протоколов и других документов. При этом инициировать собрание может как управляющая организация, так и любой житель дома. Подробная инструкция о том, как организовать и провести общее собрание собственников в электронном виде, размещена на портале Госуслуг (https://dom.gosuslugi.ru/) в разделе «Обучающие материалы» - «Видео ГИС ЖКХ», - дополнили в ГЖИ.

По словам Ольги Абакумовой, в ее доме этот процесс уже запущен.
6 627
#ЖКХ #подвал

Комментарии (6)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Подсказываю

25 минут назад
Да, это они. УК поменяла название, а Щедрина и проблемы так и остались.
ответить

По проспекту мира 2

30 минут назад
Аналогичная ситуация, ГЖИ спит
ответить

смотритель зоопарка

35 минут назад
"обещают в ГЖИ" - девиз ГЖИ, да и других наших классных ведомств ..
ответить

Интересно

36 минут назад
А как они забрали ключи , если это бомбоубежище.
ответить

Подскажите

53 минуты назад
А УК ООО «Новый город» это мимикрировавшая УК «РСУ-2»?
ответить

Словом

сегодня, 09:59
пока побеждает подвал.
ответить

Еще в рубрике

В Липецке два месяца будут работать мобильные пункты вакцинации от бешенства
#животные #бешенство
2
В Липецке два месяца будут работать мобильные пункты вакцинации от бешенства

сегодня, 09:30

Общество
Средний возраст мужчины в Липецкой области – 39 с половиной лет
#демография #мужчины
8
Средний возраст мужчины в Липецкой области – 39 с половиной лет

сегодня, 09:20

Общество
Сегодня в Липецке: выставка одной картины, блины на пиве и кому стало проще найти работу
#Сегодня в Липецке
10
Сегодня в Липецке: выставка одной картины, блины на пиве и кому стало проще найти работу

сегодня, 07:00

Общество
Липецкая вечЁрка: смерть мужчины недалеко от больницы, собаки в мешках и визит посла Уганды
#вечЁрка #смерть #собаки
23
Липецкая вечЁрка: смерть мужчины недалеко от больницы, собаки в мешках и визит посла Уганды

вчера, 20:23

Общество
В районах Сокола и Опытной Станции отключат холодную воду
#отключения
1
В районах Сокола и Опытной Станции отключат холодную воду

вчера, 17:58

Общество
Жильцы дома на бульваре Шубина пожаловались в ГЖИ на управляющую компанию — её оштрафовали на 125 00...
#ЖКХ
8
Жильцы дома на бульваре Шубина пожаловались в ГЖИ на управляющую компанию — её оштрафовали на 125 00...

вчера, 16:40

Общество