Общество

сегодня, 09:30

В Липецке два месяца будут работать мобильные пункты вакцинации от бешенства

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#животные #бешенство
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В Липецке два месяца будут работать мобильные пункты вакцинации от бешенства

Процедура бесплатная.

Липчане смогут привить животных от бешенства в мобильных пунктах вакцинации. Как сообщает управление ветеринарии Липецкой области, на протяжении двух месяцев — с начала марта по конец апреля по выходным дням ветеринарные специалисты будут прививать от бешенства домашних питомцев в разных районах города. Процедура бесплатная.

Ветеринарные врачи рекомендуют ежегодно прививать своих домашних животных и ограничивать их контакты с бродячими животными, а также с дикими зверями.

Вакцинировать питомца против бешенства бесплатно также можно в Левобережной или Правобережной ветеринарных клиниках города Липецка.

Графики вакцинации собак и кошек против бешенства на выездных пунктах в 2023 году можно посмотреть по ссылкам: Правобережная участковая ветлечебница, Левобережная участковая ветлечебница.
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#животные #бешенство
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Комментарии (2)

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Что значит "верните"

40 минут назад
Animal planet., его никто не забирал.
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Animal planet.

сегодня, 10:00
Тамбовских живодеров уберите из Липецка,и верните Счастливый берег.
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