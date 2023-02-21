Общество
сегодня, 09:30
В Липецке два месяца будут работать мобильные пункты вакцинации от бешенства
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Процедура бесплатная.
Липчане смогут привить животных от бешенства в мобильных пунктах вакцинации. Как сообщает управление ветеринарии Липецкой области, на протяжении двух месяцев — с начала марта по конец апреля по выходным дням ветеринарные специалисты будут прививать от бешенства домашних питомцев в разных районах города. Процедура бесплатная.
Ветеринарные врачи рекомендуют ежегодно прививать своих домашних животных и ограничивать их контакты с бродячими животными, а также с дикими зверями.
Вакцинировать питомца против бешенства бесплатно также можно в Левобережной или Правобережной ветеринарных клиниках города Липецка.
Графики вакцинации собак и кошек против бешенства на выездных пунктах в 2023 году можно посмотреть по ссылкам: Правобережная участковая ветлечебница, Левобережная участковая ветлечебница.
Ветеринарные врачи рекомендуют ежегодно прививать своих домашних животных и ограничивать их контакты с бродячими животными, а также с дикими зверями.
Вакцинировать питомца против бешенства бесплатно также можно в Левобережной или Правобережной ветеринарных клиниках города Липецка.
Графики вакцинации собак и кошек против бешенства на выездных пунктах в 2023 году можно посмотреть по ссылкам: Правобережная участковая ветлечебница, Левобережная участковая ветлечебница.
2 335
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