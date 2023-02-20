Экономика
сегодня, 19:46
Инфляцию замедлили рост производства мяса птицы, программы кредитования и снижение спроса на автомобили
По прогнозам Банка России, инфляция в 2023 году снизится до 5-7%.
Напомним, сегодня Липецкстат сообщил, что в январе инфляция в Липецкой области немного замедлилась по сравнению с декабрем 2022 года. Как сообщает пресс-служба Отделения Банка России по Липецкой области, инфляцию в Липецкой области замедлил рост производства мяса птицы.
«Годовая инфляция в Липецкой области в январе 2023 года снизилась до 12,4%. К ее замедлению привел ряд факторов: сократились издержки производителей товаров, расширилось предложение на отдельных рынках товаров и услуг. Годовой темп прироста цен на продукты питания уменьшился до 9,5%. Птицеводческие хозяйства региона нарастили объемы производства, увеличилось предложение мяса птицы, а цены на него снизились. В результате замедлился рост цен на мясные полуфабрикаты (сосиски, сардельки) и колбасные изделия. Дополнительное влияние на динамику цен оказало действие программ льготного кредитования. На прилавках Липецкой области появилось больше рыбы. Ее вылов возрос в основных регионах промысла, годовой рост цен на отдельные виды рыбной продукции замедлился. Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары снизился до 14,6%. Снижение спроса на новые легковые автомобили и автошины привело к замедлению годового роста цен на них. Кроме того, в Липецкой области появилось больше автомоек самообслуживания, замедлился рост цен на услугу мойки транспорта. Это во многом повлияло на то, что годовой темп прироста цен на услуги в регионе уменьшился до 13,9%», - отмечают в Банке России.
По прогнозам Банка России, инфляция в 2023 году снизится до 5-7%, а в 2024 году — до 4%.
«Годовая инфляция в Липецкой области в январе 2023 года снизилась до 12,4%. К ее замедлению привел ряд факторов: сократились издержки производителей товаров, расширилось предложение на отдельных рынках товаров и услуг. Годовой темп прироста цен на продукты питания уменьшился до 9,5%. Птицеводческие хозяйства региона нарастили объемы производства, увеличилось предложение мяса птицы, а цены на него снизились. В результате замедлился рост цен на мясные полуфабрикаты (сосиски, сардельки) и колбасные изделия. Дополнительное влияние на динамику цен оказало действие программ льготного кредитования. На прилавках Липецкой области появилось больше рыбы. Ее вылов возрос в основных регионах промысла, годовой рост цен на отдельные виды рыбной продукции замедлился. Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары снизился до 14,6%. Снижение спроса на новые легковые автомобили и автошины привело к замедлению годового роста цен на них. Кроме того, в Липецкой области появилось больше автомоек самообслуживания, замедлился рост цен на услугу мойки транспорта. Это во многом повлияло на то, что годовой темп прироста цен на услуги в регионе уменьшился до 13,9%», - отмечают в Банке России.
По прогнозам Банка России, инфляция в 2023 году снизится до 5-7%, а в 2024 году — до 4%.
Факт
Коммунист
Зимний рыбак
селянин
Это что
Разве инфляция-горе
Зимний рыбак