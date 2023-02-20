Происшествия

21 минуту назад

Водитель, по вине которого серьёзно пострадали два человека, получил полтора года ограничения свободы

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#ДТП #ПДД #нарушение
Водитель, по вине которого серьёзно пострадали два человека, получил полтора года ограничения свободы

Водитель «Пежо» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.

Напомним, 31 января прошлого года в Данковском районе на дороге Данков – Барятино столкнулись минивэн «Пежо Боксер» под управлением 31-летнего водителя и «Лада Гранта» с 64-летним водителем за рулём. В аварии пострадали два человека: водитель и 41-летняя пассажирка «Гранты», их госпитализировали с тяжелыми травмами. Как сообщили тогда GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области,  водитель «Пежо» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.

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Данковский городской суд огласил приговор управлявшему «Пежо» 32-летнему мужчине по части 1 статьи 264 УК РФ «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

«Было установлено, что мужчина управлял втомобилем марки «Пежо Боксер» со скоростью, не обеспечивающей возможности постоянного контроля за движением, не справился с управлением и допустил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем марки «Лада Гранта». В результате ДТП водитель автомобиля «Лада» получил закрытую тупую травму груди, в том числе закрытые переломы ребер, а его пассажирка — закрытую тупую травму шеи, включающую в себя перелом дужек второго шейного позвонка, закрытую тупую травму груди, переломы ребер, которые сопровождались развитием травматического шока первой степени», - сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области.

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Подсудимый вину признал, пояснив, что предпринимал попытки возмещения ущерба, однако потерпевшие отказались.

В результате водителю назначены полтора года ограничения свободы с установленными ограничениями: не покидать место постоянного жительства в период с 23.00 до 06.00, без согласия уголовно-исполнительной инспекции не изменять место жительства и место работы, не выезжать за пределы Липецкой области, а также являться для регистрации раз в месяц.

Приговор ещё не вступил в силу.
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#ДТП #ПДД #нарушение

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