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23 минуты назад

Квадрокоптеры попали в Кемеровской области под временный запрет

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#квадракоптеры
На время проведения игр «Дети Азии» в Кемеровской области введен запрет на применение беспилотников. Действовать ограничения будут с 23 февраля по 5 марта.

«Запретить <...> использование беспилотных воздушных судов (БВС) над объектами, указанными в регламентах проведения соревнований II зимних Международных спортивных игр «Дети Азии» по видам спорта, а также вблизи 500-метровой зоны прилегающих к ним территорий», – цитирует VSE42.Ru распоряжении областной дминистрации.

Исключение сделано для БПЛА, которые используют сами власти.

58
#квадракоптеры

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