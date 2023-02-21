Сегодня в Липецке: выставка одной картины, блины на пиве и кому стало проще найти работу

Рассказываем всё самое необходимое про наступающий вторник.

Тёплый февраль

Погода будет точно такой же, что и вчера. Синоптики обещают 1-3 градуса мороза и небольшой снег.







Отключения воды

Из-за проведения ремонтных работ сегодня с 10:00 до 20:00 будет прекращена подача холодной воды по адресам: улица 40 лет Октября, 3, 4, 5, 6, 10а, 11, 13, 15, 19а, 21, 21а, 21б, 23, 23а, 23б, 25, 27, 29, 29а, 31, 31б, 33, 33а, 33б, 33в, 35, 37, 37а, 39, 41, 43; площадь Константиновой 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; улица Пришвина, 1, 3, 3а, 5, 9, 13, 15, 16, 17, 19, 21; улица Смыслова, 3, 4; улица Степанищева, 11, 13, 15, 17, 19, а также в частном секторе улиц Вольной, Лучистой, Новой, Новотепличной, Отрадной, Пришвина, Просторной, Раздольной, Совхозной, Утренней, Ягодной.







Отключения света

С 09:00 до 17:00 в связи с проведением ремонтных работ на электросетях будет прекращена подача электричества в дом на Механизаторов,27. А с 09:00 до 16:00 на Геологическую, 2а, 4, 7; Детскую, 1а; Монтажников, 2а, 6, 6а; Юношескую,13.







Пробки

Заторы на наших дорогах уже давно стали привычным делом с самого утра. Поэтому рекомендуем перед выездом заглянуть в «Яндекс-пробки» или аналогичные приложения, чтобы выбрать наиболее оптимальный маршрут и не опоздать.

Патриоты-малыши

В Городском Доме культуры (ул. Коммунистическая, 20) в 12:00 пройдёт концерт для самых маленьких «Герои на все времена», посвященный Дню защитника Отечества. В празднике примут участие творческие коллективы города. В том числе детские.

Конкурс чтецов

А в зрительном зале ДК «Матыра» на улице Писарева, 1б с 10:00 пройдёт конкурс чтецов «Сын полка».







Юные дарования будут читать на оценку произведение поэзии и прозы, посвященные непростым военным временам. Лучших наградят призами.

Картина одна, а интересного много

Липецкий областной краеведческий музей (ул. Ленина, 25) приглашает в 15:00 на открытие выставки одной картины «Портрет императора Павла I» из фондов Моршанского историко-художественного музея.



Автор картины неизвестен, но предполагается, что она — авторская копия работы Степана Щукина — ученика Дмитрия Левицкого, крупнейшего портретитиста времен Екатерины II. Оригинал картины хранится в московском музее Василия Тропинина и московских художников его времени.







Выставка одной картины — особый жанр. На лекциях экскурсовода поднимается целый пласт истории, просмотр картины превращается в увлекательное путешествие в прошлое.

Ранее в рамках выставок одной картины липчане уже познакомились с работами таких известных художников, как Лев Каменев, Эмиль Барбарини, Витольд Беляницкий-Бируль и другие.

Выставка продлится до 23 апреля.

Нелинейное пространство

Липецкая художественная «Галерея Назарова» (ул. Желябова, 4) приглашает на выставку «Олег Кудряшов. Нелинейное пространство».

Это совместный проект «Галерея Назарова» и ModernArtConsulting (Москва). Олег Кудряшов (1932–2022) — советский, российский и британский художник, мастер современного искусства, график, живописец, скульптор и мультипликатор.







Особый интерес вызывают его работы в технике офорта (получения оттисков с готовых форм). Методом сухой иглы на цинке или пластике мастер создавал монохромные и цветные абстрактные гравюры, делая только один оттиск. Следующий оттиск, если он был, всегда отличался, так как художник что-то добавлял к рисунку. Из графических листов умудрялся делать трехмерные композиции.



Выставка продлится до 17 марта.

Нет пуговиц? Слепи из глины!

В Музее современной скульптуры/Мастерской народного художника России Юрия Гришко на Студеновской, 39б в 17:30 пройдёт мастер-класс «Керамические украшения».







Мастер Светлана Пастухова научит желающих создавать броши и даже пуговицы из глины. Для этого используют готовые формы, которые каждый автор затем сможет доработать исходя из своего видения.

Для участия в семинаре необходима запись по телефону +7 (901) 910-13-10.

Блины на пиве. Не шутка

В Липецке продолжается масленичная неделя, вчера мы обещали поделиться рецептом блинов для тех, кто не боится экспериментов. Итак…

Продукты: 200 мл пива, 200 мл молока, 200 мл воды, 3 яйца, 200 г муки, 3 ст. ложки растительного масла, 1 ч. ложка соды, 1 ч. ложка уксуса (или лимонного сока), 3 ст. ложки сахара, 1 щепотка соли.







Такие блинчики отлично подойдут для несладких начинок. Яйца взбить венчиком, добавить пиво, соль, сахар и масло. Затем влить гашенную уксусом соду и всыпать муку. Смешать, чтобы не было комочков. Влить кипящее молоко и крутой кипяток. Тесто получится довольно жидким – так и должно быть.

В Липецкой области стало проще найти работу

К такому выводу пришли исследователи рекрутингового сервиса hh.ru. По их данным сейчас на одну вакансию в регионе находится в среднем 3,6 резюме, в то время как ещё недавно было – 5-6. А данные по отдельным специальностям говорят, что сегодня рынок труда испытывает нехватку кадров. Проще всего найти работу специалистам в области «Добычи сырья»: здесь, напротив, на одного соискателя приходится 5 вакансий. В направлениях «Медицина, фармацевтика» (0,5 резюме на вакансию), а также «Рабочий персонал» (0,7).







А вот в отдельных специальностях, в основном среди «белых воротничков», конкуренция за рабочие места по-прежнему бешеная: «Государственная служба, некоммерческие организации» (13,7 резюме на вакансию) и «Юристы» (9,5).

Дорогие липчане! Во вторник все мы с головой в работе, но в мире происходит немало событий, которые никак нельзя пропустить. Поэтому не забывайте заходить на GOROD48 и интересоваться новостями. С нами вы не пропустите ничего достойного внимания и будете в курсе всех дел. Ждём вас на сайте снова и снова.