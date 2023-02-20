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67-летний водитель погиб в столкновении «Лады Калины» и «Тойоты Камри»

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#ДТП
67-летний водитель погиб в столкновении «Лады Калины» и «Тойоты Камри»

Авария произошла в Елецком районе. Второй водитель получил травмы.

Столкновение автомобилей «Лада Калина» и «Тойота Камри» со смертельным исходом произошло 20 февраля в Елецком районе рядом с селом Чернышевка на дороге «Елец-Долгоруково-Тербуны», сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

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«67-летний водитель «Калины» умер на месте аварии, а 37-летний водитель «Камри» получил травмы. Обстоятельства произошедшего уточняются, - сообщили в полиции.

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#ДТП

Комментарии (4)

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гость

2 минуты назад
Депутат, полностью согласен
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Депутат

19 минут назад
а что калина без подушек, это разные машины по массе, по углу столкновения, по длине моторного отсека при лобовом столкновении, по пятну контакта и прочее. Обложи себя подушками, матрасами и перинами, КамАЗ своё всё равно отработает
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Логика

23 минуты назад
а что калина без подушек, сильно подушки помогли принцессе Диане на дойче автопром?
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а что калина без подушек

40 минут назад
раша автопром
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