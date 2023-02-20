Происшествия
сегодня, 16:57
67-летний водитель погиб в столкновении «Лады Калины» и «Тойоты Камри»
Авария произошла в Елецком районе. Второй водитель получил травмы.
Столкновение автомобилей «Лада Калина» и «Тойота Камри» со смертельным исходом произошло 20 февраля в Елецком районе рядом с селом Чернышевка на дороге «Елец-Долгоруково-Тербуны», сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
«67-летний водитель «Калины» умер на месте аварии, а 37-летний водитель «Камри» получил травмы. Обстоятельства произошедшего уточняются, - сообщили в полиции.
«67-летний водитель «Калины» умер на месте аварии, а 37-летний водитель «Камри» получил травмы. Обстоятельства произошедшего уточняются, - сообщили в полиции.
гость
Депутат
Логика
а что калина без подушек