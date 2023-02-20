В России
сегодня, 17:04
Торговый оборот между Грузией и РФ в январе составил 263,6 миллиона долларов
Всего в январе 2023 года торговый оборот между странами достиг 263,6 млн долларов.
В январе торговый оборот между Грузией и Россией составил 263,6 миллиона долларов. По этому показателю РФ впервые за долгие годы опередила Турцию (196,1 миллиона долларов), став главным торговым партнером Грузии, - говорится в данных грузинского правительственного агентства статистики.
В основном Грузия закупала российские нефтепродукты (рост этой статьи импорта и позволил России выйти на первое место), а продавала вино, сельхозпродукцию и минеральную воду. В январе экспорт в Россию взлетел на 105 процентов по сравнению с январем 2022 года.
Всего за первый месяц этого года внешнеторговый оборот в Грузии (без учета незадекларированной торговли) составил 1461,8 миллиона долларов, что на 29,1% больше, чем за аналогичный период предыдущего года, - пишет Lenta.ru.
В основном Грузия закупала российские нефтепродукты (рост этой статьи импорта и позволил России выйти на первое место), а продавала вино, сельхозпродукцию и минеральную воду. В январе экспорт в Россию взлетел на 105 процентов по сравнению с январем 2022 года.
Всего за первый месяц этого года внешнеторговый оборот в Грузии (без учета незадекларированной торговли) составил 1461,8 миллиона долларов, что на 29,1% больше, чем за аналогичный период предыдущего года, - пишет Lenta.ru.