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Торговый оборот между Грузией и РФ в январе составил 263,6 миллиона долларов

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#торговый оборот #Грузия #экономика

Всего в январе 2023 года торговый оборот между странами достиг 263,6 млн долларов.

В январе торговый оборот между Грузией и Россией составил 263,6 миллиона долларов. По этому показателю РФ впервые за долгие годы опередила Турцию (196,1 миллиона долларов), став главным торговым партнером Грузии, - говорится в данных грузинского правительственного агентства статистики.

В основном Грузия закупала российские нефтепродукты (рост этой статьи импорта и позволил России выйти на первое место), а продавала вино, сельхозпродукцию и минеральную воду. В январе экспорт в Россию взлетел на 105 процентов по сравнению с январем 2022 года.

Всего за первый месяц этого года внешнеторговый оборот в Грузии (без учета незадекларированной торговли) составил 1461,8 миллиона долларов, что на 29,1% больше, чем за аналогичный период предыдущего года, - пишет Lenta.ru.
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#торговый оборот #Грузия #экономика

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