Жильцы дома на бульваре Шубина пожаловались в ГЖИ на управляющую компанию — её оштрафовали на 125 000 рублей

В ходе проверки обращения со стороны УК выявили нарушения.

В Госжилинспекцию обратились жильцы дома №5 по бульвару Шубина в Липецке с жалобой на ООО «ГУК «Октябрьская».



«В ходе проверки обращения сотрудники инспекции установили, что управляющая организация не выполняет нормативы по содержанию многоквартирного дома: были выявлены лужи застоявшейся воды, сухие следы залития в квартире и отслаивание кровельного покрытия на вентиляционной шахте над одной из квартир», - сообщили в ГЖИ.



На ООО «ГУК «Октябрьская» был составлен протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований», и мировой суд признал компанию виновной и назначил штраф в 125 000 рублей.



Управляющая организация не согласилась с постановлением мирового судьи и обратилась в Октябрьский районный суд Липецка, но и он признал вынесенное постановление законным.