Общество

9 минут назад

Жильцы дома на бульваре Шубина пожаловались в ГЖИ на управляющую компанию — её оштрафовали на 125 000 рублей

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#ЖКХ
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Жильцы дома на бульваре Шубина пожаловались в ГЖИ на управляющую компанию — её оштрафовали на 125 000 рублей

В ходе проверки обращения со стороны УК выявили нарушения.

В Госжилинспекцию обратились жильцы дома №5 по бульвару Шубина в Липецке с жалобой на ООО «ГУК «Октябрьская».

«В ходе проверки обращения сотрудники инспекции установили, что управляющая организация не выполняет нормативы по содержанию многоквартирного дома: были выявлены лужи застоявшейся воды, сухие следы залития в квартире и отслаивание кровельного покрытия на вентиляционной шахте над одной из квартир», - сообщили в ГЖИ.

На ООО «ГУК «Октябрьская» был составлен протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований», и мировой суд признал компанию виновной и назначил штраф в 125 000 рублей.

Управляющая организация не согласилась с постановлением мирового судьи и обратилась в Октябрьский районный суд Липецка, но и он признал вынесенное постановление законным.
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#ЖКХ
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