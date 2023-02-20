В России
43 минуты назад
На Алтае мать подожгла 1,5-годовалую дочь на глазах 8-летнего сына
На Алтае женщина сожгла маленькую дочь и скрылась с места преступления. Девочка умерла на месте от полученных ожогов.
20 февраля 2023 года в селе Урожайном Советского района Алтайского края местная жительница привезла свою 1,5-годовалую дочь к складским помещениям. Облив ребенка горючей жидкостью, мать подожгла ее на глазах своего 8-летнего сына, после чего скрылась с места происшествия. От полученных травм ребенок скончался на месте. Установлено, что семья состоит на учете как неблагополучная, и в январе этого года подозреваемая была ограничена судом в родительских правах, - сообщает СК РФ по региону.
По данному факту следователями было возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего, совершенное с особой жестокостью по п. п. "в", "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ.
Отмечается, что органами СК РФ зарегистрирован материал доследственной проверки в отношении должностных лиц органов системы профилактики, в чьи обязанности входил контроль за данной семьей. По факту их действий либо бездействия решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В настоящее время следователями СК проводится осмотр места происшествия. Женщина задержана в порядке ст. 91 УПК РФ. Следователем СК готовится ходатайство об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
По данному факту следователями было возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего, совершенное с особой жестокостью по п. п. "в", "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ.
Отмечается, что органами СК РФ зарегистрирован материал доследственной проверки в отношении должностных лиц органов системы профилактики, в чьи обязанности входил контроль за данной семьей. По факту их действий либо бездействия решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В настоящее время следователями СК проводится осмотр места происшествия. Женщина задержана в порядке ст. 91 УПК РФ. Следователем СК готовится ходатайство об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.