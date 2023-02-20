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сегодня, 14:54
В Курской области шестеро российских военных погибли при пожаре в блиндаже
По предварительным данным, шестеро срочников погибли.
Шесть российских военнослужащих погибли в блиндаже в Курской области из-за неосторожного обращения с горючей жидкостью, - сообщили в Минобороны РФ.
"В результате пожара, быстро охватившего блиндаж, погибли шесть военнослужащих", - отметили в военном ведомстве.
В министерстве сообщили, что 20 февраля из-за грубого нарушения военнослужащими требований безопасности при обращении с горючими материалами произошло возгорание легковоспламеняющейся жидкости в блиндаже в Курской области, - передает "Интерфакс".
"Правоохранительными органами совместно с комиссией Западного военного округа проводится расследование", - отметили в Минобороны РФ.
"В результате пожара, быстро охватившего блиндаж, погибли шесть военнослужащих", - отметили в военном ведомстве.
В министерстве сообщили, что 20 февраля из-за грубого нарушения военнослужащими требований безопасности при обращении с горючими материалами произошло возгорание легковоспламеняющейся жидкости в блиндаже в Курской области, - передает "Интерфакс".
"Правоохранительными органами совместно с комиссией Западного военного округа проводится расследование", - отметили в Минобороны РФ.