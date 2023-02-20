В России

сегодня, 14:54

В Курской области шестеро российских военных погибли при пожаре в блиндаже

105
#пожар #военные

По предварительным данным, шестеро срочников погибли.

Шесть российских военнослужащих погибли в блиндаже в Курской области из-за неосторожного обращения с горючей жидкостью, - сообщили в Минобороны РФ.

"В результате пожара, быстро охватившего блиндаж, погибли шесть военнослужащих", - отметили в военном ведомстве.

В министерстве сообщили, что 20 февраля из-за грубого нарушения военнослужащими требований безопасности при обращении с горючими материалами произошло возгорание легковоспламеняющейся жидкости в блиндаже в Курской области, - передает "Интерфакс".

"Правоохранительными органами совместно с комиссией Западного военного округа проводится расследование", - отметили в Минобороны РФ.
105
#пожар #военные

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

На Алтае мать подожгла 1,5-годовалую дочь на глазах 8-летнего сына
#убийство #дети
На Алтае мать подожгла 1,5-годовалую дочь на глазах 8-летнего сына

41 минуту назад

В России
Выпускникам приграничных регионов РФ могут дать возможность получить аттестат без ЕГЭ
#выпускники #ЕГЭ
Выпускникам приграничных регионов РФ могут дать возможность получить аттестат без ЕГЭ

сегодня, 14:10

В России
В Новой Москве девушка пострадала при взрыве косметического аэрозольного баллончика
#покушение на убийство #взрыв #аэрозоль
В Новой Москве девушка пострадала при взрыве косметического аэрозольного баллончика

сегодня, 13:27

В России
В Госдуму внесут проект единого для всех регионов РФ закона о тишине
#закон о тишине
В Госдуму внесут проект единого для всех регионов РФ закона о тишине

сегодня, 12:40

В России
В Белгородской области при обстреле погибла 12-летняя девочка
#обстрел #Белгород
В Белгородской области при обстреле погибла 12-летняя девочка

сегодня, 12:01

В России
Россиянам могут дать дополнительный выходной на медобследование
#выходной #медобследование
Россиянам могут дать дополнительный выходной на медобследование

сегодня, 11:20

В России