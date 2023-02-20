Еще один теплый день февраля: завтра в Липецкой области до 0 градусов

В ближайшие сутки Липецкая область окажется под влиянием циклона с Атлантики – погода ожидается облачной с прояснениями, повсеместно пройдет снег.

22 февраля в тыл циклона начнет поступать холодный арктический воздух, резко похолодает. Среднесуточные температуры воздуха составят: 21 февраля- 5 градусов мороза, что в пределах нормы, 22 и 23 февраля – 13-15 градусов мороза, что на 8-9 градусов ниже нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 21 февраля в Липецкой области облачно, ночью снег, днем небольшой, местами умеренный снег. Ветер восточный, 7-12 м/сек. Температура ночью будет от -6 до -11 градусов, днем – от 0 до -5 градусов.



В Липецке облачно, небольшой снег. Ночью на улице от -7 до -9 градусов, днем – от -1 до -3 градусов.



День 21 февраля стал самым теплым в Липецке в 2020 году, тогда в городе было +6 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1912 году – 32 градусов мороза.



