сегодня, 17:00
Еще один теплый день февраля: завтра в Липецкой области до 0 градусов
В ближайшие сутки Липецкая область окажется под влиянием циклона с Атлантики – погода ожидается облачной с прояснениями, повсеместно пройдет снег.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 21 февраля в Липецкой области облачно, ночью снег, днем небольшой, местами умеренный снег. Ветер восточный, 7-12 м/сек. Температура ночью будет от -6 до -11 градусов, днем – от 0 до -5 градусов.
В Липецке облачно, небольшой снег. Ночью на улице от -7 до -9 градусов, днем – от -1 до -3 градусов.
День 21 февраля стал самым теплым в Липецке в 2020 году, тогда в городе было +6 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1912 году – 32 градусов мороза.