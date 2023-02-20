13 минут назад
За рулём угнанной машины оказался не имеющий водительских прав пьяный мужчина
Подозреваемый уже привлечён к административной ответственности за отказ от медицинского освидетельствования. Теперь ему грозит ещё и уголовная ответственность за угон.
По версии следствия, подозреваемый пришел в гости к знакомому. Мужчины вместе выпивали, а когда хозяин уснул, гость взял с полки ключи от машины, завел её и уехал. Но на площади Мира автомобиль был остановлен сотрудниками ДПС, и у водителя не оказалось документов. А потом и вовсе выяснилось, что мужчина сел за руль чужого автомобиля, не имея водительских прав.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».
Мужчине грозит до пяти лет лишение свободы.
Кроме того, подозреваемый уже привлечён к административной ответственности за отказ от медицинского освидетельствования.
Для нег