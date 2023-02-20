Происшествия

13 минут назад

За рулём угнанной машины оказался не имеющий водительских прав пьяный мужчина

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#угон #автомобиль
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За рулём угнанной машины оказался не имеющий водительских прав пьяный мужчина

Подозреваемый уже привлечён к административной ответственности за отказ от медицинского освидетельствования. Теперь ему грозит ещё и уголовная ответственность за угон.

Вечером 16 февраля в полицию обратился 52-летний мужчина, у которого от дома по проезду Осеннему угнали автомобиль «Хонда-Цивик». Как сообщает пресс-служба полиции, подозреваемый в угоне - неработающий ранее судимый за кражу 32-летний липчанин был задержан сотрудниками ДПС.

По версии следствия, подозреваемый пришел в гости к знакомому. Мужчины вместе выпивали, а когда хозяин уснул, гость взял с полки ключи от машины, завел её и уехал. Но на площади Мира автомобиль был остановлен сотрудниками ДПС, и у водителя не оказалось документов. А потом и вовсе выяснилось, что мужчина сел за руль чужого автомобиля, не имея водительских прав.

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Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

Мужчине грозит до пяти лет лишение свободы.

Кроме того, подозреваемый уже привлечён к административной ответственности за отказ от медицинского освидетельствования.
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#угон #автомобиль
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Комментарии (1)

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Для нег

5 минут назад
5 лет не наказание ,а хороший отдых с бесплатным жильем и питанием !Романтика !
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