За рулём угнанной машины оказался не имеющий водительских прав пьяный мужчина

Подозреваемый уже привлечён к административной ответственности за отказ от медицинского освидетельствования. Теперь ему грозит ещё и уголовная ответственность за угон.

Вечером 16 февраля в полицию обратился 52-летний мужчина, у которого от дома по проезду Осеннему угнали автомобиль «Хонда-Цивик». Как сообщает пресс-служба полиции, подозреваемый в угоне - неработающий ранее судимый за кражу 32-летний липчанин был задержан сотрудниками ДПС.По версии следствия, подозреваемый пришел в гости к знакомому. Мужчины вместе выпивали, а когда хозяин уснул, гость взял с полки ключи от машины, завел её и уехал. Но на площади Мира автомобиль был остановлен сотрудниками ДПС, и у водителя не оказалось документов. А потом и вовсе выяснилось, что мужчина сел за руль чужого автомобиля, не имея водительских прав.Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».Мужчине грозит до пяти лет лишение свободы.Кроме того, подозреваемый уже привлечён к административной ответственности за отказ от медицинского освидетельствования.