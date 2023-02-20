Общество

сегодня, 14:07

Лучшие участковые уполномоченные полиции получили новые автомобили

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#УМВД России по Липецкой области #участковые
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Лучшие участковые уполномоченные полиции получили новые автомобили

Служба участковых уполномоченных в этом году празднует свое столетие.

В УМВД России по Липецкой области чествовали победителей и призеров конкурса лучших участковых и их подразделений.

Конкурс профессионального мастерства проводился уже в двадцатый раз. Каждый раз организаторы преследуют цель по профилактике правонарушений. 

В этом году в конкурсе участвовали 27 участковых уполномоченных полиции и 27 городских и сельских подразделений этой службы.

Жюри учитывало состояние оперативной обстановки и общественного порядка на обслуживаемой территории, участие в охране общественного порядка, предупреждение и раскрытие преступлений и административных правонарушений, оказание помощи гражданам и должностным лицам в осуществлении их прав и законных интересов, борьбу с пьянством и наркоманией, знание законодательства Российской Федерации, и прочие профессиональные навыки. 

«Лучшими участковыми уполномоченный полиции Липецкой области» стали лейтенант Константин бобков из липецкого отдела полиции №7 и капитан Артем Щуров из МО МВД России «Чаплыгинский». Они получили в пользование новые автомобили «Лада Гранта».  Телевизоры  за второе место вручили старшему лейтенанту Игорю Селезову из УВД по Липецку и старшему лейтенанту Дмитрию Голышкину из ОМВД России по Грязинскому району. За третье место холодильники дали майору Дмитрию Саввину из ОМВД России по Ельцу и майору Андрею Перегудову из ОМВД России по Задонскому району.

Лучшими подразделениями участковых уполномоченных полиции Липецкой области стали отдел участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 6 и отделение участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отделения МВД России по Измалковскому району. Они награждены служебными автомобилями «Лада Нива», ноутбуками и почетными дипломами I степени. За второе место в конкурсе персональными компьютерами с принтерами и почетными дипломами II степени награждены отдел участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних ОМВД России по  Ельцу и отдел участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних  ОМВД России «Тербунский». За третье место в конкурсе многофункциональными устройствами и почетными дипломами III степени награждены отдел участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 4 Управления МВД России по Липецку и отделение участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отделения МВД России по Хлевенскому району.

В пресс-службе УМВД России по Липецкой области напомнили, что 17 ноября 1923 года народным комиссариатом внутренних дел РСФСР утверждена инструкция участковому надзирателю. Этот документ положил начало формированию института участковых в российской полиции. 17 ноября 2023 года со дня образования подразделений участковых будет отмечаться 100-летний юбилей.
2 977
#УМВД России по Липецкой области #участковые
3

Комментарии (2)

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Однако

20 минут назад
На халяву и уксус сладкий...
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)))))

28 минут назад
Поздравляем!!! Успеха в службе))
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