Лучшие участковые уполномоченные полиции получили новые автомобили

Служба участковых уполномоченных в этом году празднует свое столетие.



В УМВД России по Липецкой области чествовали победителей и призеров конкурса лучших участковых и их подразделений.



Конкурс профессионального мастерства проводился уже в двадцатый раз. Каждый раз организаторы преследуют цель по профилактике правонарушений.



В этом году в конкурсе участвовали 27 участковых уполномоченных полиции и 27 городских и сельских подразделений этой службы.



Жюри учитывало состояние оперативной обстановки и общественного порядка на обслуживаемой территории, участие в охране общественного порядка, предупреждение и раскрытие преступлений и административных правонарушений, оказание помощи гражданам и должностным лицам в осуществлении их прав и законных интересов, борьбу с пьянством и наркоманией, знание законодательства Российской Федерации, и прочие профессиональные навыки.



«Лучшими участковыми уполномоченный полиции Липецкой области» стали лейтенант Константин бобков из липецкого отдела полиции №7 и капитан Артем Щуров из МО МВД России «Чаплыгинский». Они получили в пользование новые автомобили «Лада Гранта». Телевизоры за второе место вручили старшему лейтенанту Игорю Селезову из УВД по Липецку и старшему лейтенанту Дмитрию Голышкину из ОМВД России по Грязинскому району. За третье место холодильники дали майору Дмитрию Саввину из ОМВД России по Ельцу и майору Андрею Перегудову из ОМВД России по Задонскому району.



Лучшими подразделениями участковых уполномоченных полиции Липецкой области стали отдел участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 6 и отделение участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отделения МВД России по Измалковскому району. Они награждены служебными автомобилями «Лада Нива», ноутбуками и почетными дипломами I степени. За второе место в конкурсе персональными компьютерами с принтерами и почетными дипломами II степени награждены отдел участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних ОМВД России по Ельцу и отдел участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних ОМВД России «Тербунский». За третье место в конкурсе многофункциональными устройствами и почетными дипломами III степени награждены отдел участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 4 Управления МВД России по Липецку и отделение участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отделения МВД России по Хлевенскому району.



В пресс-службе УМВД России по Липецкой области напомнили, что 17 ноября 1923 года народным комиссариатом внутренних дел РСФСР утверждена инструкция участковому надзирателю. Этот документ положил начало формированию института участковых в российской полиции. 17 ноября 2023 года со дня образования подразделений участковых будет отмечаться 100-летний юбилей.

