сегодня, 14:10
Выпускникам приграничных регионов РФ могут дать возможность получить аттестат без ЕГЭ
Прежде подобную возможность предусмотрели для выпускников девятых и одиннадцатых классов в Донецкой и Луганской Народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.
"Сейчас прорабатываются вопросы для того, чтобы <...> организовать максимально безопасную сдачу экзаменов (ЕГЭ). Это в первую очередь у нас Курская, Белгородская область, меньше проблем в Брянской области, по отзывам с места. Там действительно очень много ребят, в приграничных регионах, уже долгое время в дистанционном формате находятся. Ну и <…> пока рассматриваем и в правительстве тоже обсуждалась возможность, как в ковидные годы, организовать возможность для тех ребят, кто не планирует сдавать ЕГЭ, получить аттестат <...> в формате школьной аттестации", - отметил он.
Ранее такую возможность предоставили выпускникам 9-х и 11-х классов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, - передает ТАСС.