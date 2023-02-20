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Выпускникам приграничных регионов РФ могут дать возможность получить аттестат без ЕГЭ

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#выпускники #ЕГЭ

Прежде подобную возможность предусмотрели для выпускников девятых и одиннадцатых классов в Донецкой и Луганской Народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.

Рособрнадзор прорабатывает для выпускников школ в Курской, Белгородской и Брянской областях возможность получения аттестатов по итогам текущих оценок, без экзаменов, - заявила глава ведомства Анзор Музаев.

"Сейчас прорабатываются вопросы для того, чтобы <...> организовать максимально безопасную сдачу экзаменов (ЕГЭ). Это в первую очередь у нас Курская, Белгородская область, меньше проблем в Брянской области, по отзывам с места. Там действительно очень много ребят, в приграничных регионах, уже долгое время в дистанционном формате находятся. Ну и <…> пока рассматриваем и в правительстве тоже обсуждалась возможность, как в ковидные годы, организовать возможность для тех ребят, кто не планирует сдавать ЕГЭ, получить аттестат <...> в формате школьной аттестации", - отметил он.

Ранее такую возможность предоставили выпускникам 9-х и 11-х классов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, - передает ТАСС.
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#выпускники #ЕГЭ

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