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В Новой Москве девушка пострадала при взрыве косметического аэрозольного баллончика
По данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.
Девушка в Новой Москве получила ожоги лица и рук при взрыве, по предварительной информации, косметического аэрозольного баллончика, заказанного через интернет.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 п. "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом), ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (Незаконное изготовление взрывчатых веществ), - сообщает СК РФ по городу Москве.
По данным следствия, 20 февраля 2023 года неустановленное лицо изготовило взрывное устройство, после чего упаковав в коробку, поместило его у подъезда жилого дома, расположенного на улице Изумрудная в Новой Москве, снабдив запиской, из которой следовало, что получателем является потерпевшая девушка, - говорится в сообщении.
ЧП произошло на 2-й Изумрудной улице, около дома 3, корпус 1. По одним данным, "подарок" лежал на скамейке около здания, по другим — в холле на подоконнике. Внутри оказались две бутылки со средством для розжига и детонатор - произошел взрыв.
Уточняется, что в дальнейшем при открытии указанной коробки произошел хлопок, вследствие чего 22-летняя девушка получила телесные повреждения в виде травмы лица и левой руки. Пострадавшей своевременно оказана медицинская помощь, ее здоровью ничего не угрожает.
Все обстоятельства случившегося уточняются.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 п. "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом), ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (Незаконное изготовление взрывчатых веществ), - сообщает СК РФ по городу Москве.
По данным следствия, 20 февраля 2023 года неустановленное лицо изготовило взрывное устройство, после чего упаковав в коробку, поместило его у подъезда жилого дома, расположенного на улице Изумрудная в Новой Москве, снабдив запиской, из которой следовало, что получателем является потерпевшая девушка, - говорится в сообщении.
ЧП произошло на 2-й Изумрудной улице, около дома 3, корпус 1. По одним данным, "подарок" лежал на скамейке около здания, по другим — в холле на подоконнике. Внутри оказались две бутылки со средством для розжига и детонатор - произошел взрыв.
Уточняется, что в дальнейшем при открытии указанной коробки произошел хлопок, вследствие чего 22-летняя девушка получила телесные повреждения в виде травмы лица и левой руки. Пострадавшей своевременно оказана медицинская помощь, ее здоровью ничего не угрожает.
Все обстоятельства случившегося уточняются.