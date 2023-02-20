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В Новой Москве девушка пострадала при взрыве косметического аэрозольного баллончика

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#покушение на убийство #взрыв #аэрозоль
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По данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Девушка в Новой Москве получила ожоги лица и рук при взрыве, по предварительной информации, косметического аэрозольного баллончика, заказанного через интернет.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 п. "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом), ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (Незаконное изготовление взрывчатых веществ), - сообщает СК РФ по городу Москве.

По данным следствия, 20 февраля 2023 года неустановленное лицо изготовило взрывное устройство, после чего упаковав в коробку, поместило его у подъезда жилого дома, расположенного на улице Изумрудная в Новой Москве, снабдив запиской, из которой следовало, что получателем является потерпевшая девушка, - говорится в сообщении.

ЧП произошло на 2-й Изумрудной улице, около дома 3, корпус 1. По одним данным, "подарок" лежал на скамейке около здания, по другим — в холле на подоконнике. Внутри оказались две бутылки со средством для розжига и детонатор - произошел взрыв.

Уточняется, что в дальнейшем при открытии указанной коробки произошел хлопок, вследствие чего 22-летняя девушка получила телесные повреждения в виде травмы лица и левой руки. Пострадавшей своевременно оказана медицинская помощь, ее здоровью ничего не угрожает.

Все обстоятельства случившегося уточняются.
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#покушение на убийство #взрыв #аэрозоль
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