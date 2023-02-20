Общество
9 минут назад
Арбитражный суд увеличил расходы конкурсного управляющего на содержание сетей «Европейского»
Аварийные отключения электроэнергии для жители микрорайона, детсадов и школы теперь должны быть короче.
Арбитражный суд Липецкой области увеличил лимиты на расходы по оплате услуг привлеченных лиц конкурсному управляющему Константину Ефимову, распродающему имущество обанкротившегося ООО «СУ-5 трест «Липецкстрой-М». Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
Таким образом, у конкурсного управляющего появились средства на оплату ремонтно-восстановительных работ сторонней организации, нанятой для обслуживания находящегося в конкурсной массе имущества «СУ-5»: пяти трансформаторных подстанций и кабельных линий 10 кВ, от которых запитаны электроэнергией детсады, школа и жилые дома в микрорайоне «Европейский».
В декабре 2022 года, а затем и в январе этого года в микрорайоне «Европейский» происходили аварийные отключения потребителей из-за аварии на сетях. Поскольку сети и трансформаторные подстанции находятся на балансе ООО «СУ-5 трест «Липецкстрой-М», в январе текущего года комитет кредиторов согласовал заключение договора подряда с ООО «Аварийно-техническая служба» на выполнение ремонтно-восстановительных работ. Однако закон о банкротстве предполагает оплату таких услуг за счет имущества должника. Чтобы найти необходимую сумму для расчетов по договору подряда, конкурсный управляющий Константин Ефимов обратился в арбитражный суд с заявлением об увеличении лимита на оплату услуг привлеченных специалистов для осуществления мер для восстановления электроснабжения на микрорайоне «Европейский».
Константин Ефимов собирается продать подстанции и сети «СУ-5» с торгов. Если на них не найдется покупателей, это имущество как бесхозяйное бесплатно будет передано мэрии Липецка.
Таким образом, у конкурсного управляющего появились средства на оплату ремонтно-восстановительных работ сторонней организации, нанятой для обслуживания находящегося в конкурсной массе имущества «СУ-5»: пяти трансформаторных подстанций и кабельных линий 10 кВ, от которых запитаны электроэнергией детсады, школа и жилые дома в микрорайоне «Европейский».
В декабре 2022 года, а затем и в январе этого года в микрорайоне «Европейский» происходили аварийные отключения потребителей из-за аварии на сетях. Поскольку сети и трансформаторные подстанции находятся на балансе ООО «СУ-5 трест «Липецкстрой-М», в январе текущего года комитет кредиторов согласовал заключение договора подряда с ООО «Аварийно-техническая служба» на выполнение ремонтно-восстановительных работ. Однако закон о банкротстве предполагает оплату таких услуг за счет имущества должника. Чтобы найти необходимую сумму для расчетов по договору подряда, конкурсный управляющий Константин Ефимов обратился в арбитражный суд с заявлением об увеличении лимита на оплату услуг привлеченных специалистов для осуществления мер для восстановления электроснабжения на микрорайоне «Европейский».
Константин Ефимов собирается продать подстанции и сети «СУ-5» с торгов. Если на них не найдется покупателей, это имущество как бесхозяйное бесплатно будет передано мэрии Липецка.