Происшествия

сегодня, 12:28

«Рено Дастер» врезался в ограждение и загорелся

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#авария #ДТП
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«Рено Дастер» врезался в ограждение и загорелся

В аварии пострадали два человека.

За три дня, с пятницы по воскресенье, на дорогах области пострадали 18 человек. 

Как сообщает УГИБДД, серьезная авария произошла вчера вечером в Задонском районе на трассе «Дон»: автомобиль «Рено Дастер» 60-летнего водителя врезался в демпферное ограждение. Судя по фотографии с места аварии, после удара машина загорелась. 

В ДТП пострадали водитель его 42-летняя и 25-летняя пассажирки. Все трое доставлены в больницу.

Три аварии случились 17 февраля. В Липецке на улице Титова столкнулись автомобиль скорой помощи и «Форд Фокус». Травмы получили работники «скорой»: 22-летняя девушка и 22-летний парень. Госпитализация им не понадобилась.  

В Усмани на улице Комсомольской столкнулись «Митсубиси – Лансер» и «Хендай». С места аварии доставлен в больницу 63-летний водитель «Хендая».

«По предварительным сведениям, 40-летняя женщина-водитель «Митсубиси» не уступила дорогу двигавшемуся по главной дороге автомобилю «Хендай», - сообщает ГИБДД.

На трасе «Дон» в Задонском районе столкнулись грузовик «ДАФ» и «Дэу-Нексия». Травму получила 19-летняя пассажирка «Дэу». По предварительным данным, 54-летний водитель грузовика допустил касательное столкновение задней частью полуприцепа с легковым автомобилем.     

18 февраля в Липецке на переходе через улицу Космонавтов 34-летний мужчина попал под автомобиль  «Митсубиси Аутлендер» 63-летнего водителя. Пешеход получил травму, ему оказали медицинскую помощь в БСМП.  

В Липецком районе на подъездной дороге к трассе «Дон» столкнулись автомобили «Хендай» и «Рено Логан». Травмы получили 60-летний водитель «Рено» и 32-летняя пассажирка «Хендая». По предварительной версии, 34-летний водитель «Хендая» пытался проехать перекресток на красный сигнал светофора.   

На дороге Орел-Тамбов в селе Афанасьево Измалковского района на встречную полосу под грузовик «МАН» занесло автомобиль «Тойота-Королла», которым управляла 72-летняя женщина. В аварии пострадали женщина-водитель и ее 13-летняя пассажирка.    

В селе Октябрьское Усманского района опрокинулся в кювет «ВАЗ-21074» 51-летнего водителя. Травмы получили 52-летняя и 50-летняя пассажирки «ВАЗа».

19 февраля в Добровском районе на дороге Липецк-Чаплыгин столкнулись движущиеся во встречных направлениях «Рено-Логан» 51-летнего водителя и «Лада Гранта», которой управлял 18-летний парень. В ДТП пострадал 18-летний пассажир «Гранты».

В Липецком районе  на дороге Липецк-Чаплыгин с грузовиком «МАН» столкнулась «Лада Гранта» 61-летнего водителя. Водитель «Гранты» с места аварии доставлен в больницу.  

За три дня автоинспекторы зарегистрировали еще 62 аварии, они обошлись без пострадавших.

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#авария #ДТП
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Комментарии (1)

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Ну

сегодня, 12:37
хоть не погиб никто, слава Богу, и то хорошо.
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