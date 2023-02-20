Жители 19-го микрорайона просят упорядочить парковку вдоль проезда Кувшинова

И зимой, и летом дорога между тремя школами и двумя детсадами постоянно забита автомобилями, что создает аварийные ситуации и делает невозможной ее уборку механическим способом.

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Проезд Кувшинова по утром буквально нафарширован автомобилями. Кто-то из жителей 19-го микрорайона выезжает по нему на работу, кто-то подвозит детей к двум общеобразовательным школам и школе искусств, к двум детсадам, что приводит к постоянным заторам на узкой дороге. Нередко едущие во встречном направлении машины попадают в заторы из-за незначительных ДТП или по причине нежелания водителей уступить друг другу право проезда.Шум, гам, звуки клаксонов, звуки двигателей, выхлопные газы делают невыносимой жизнь в многоэтажках вдоль этой дороги. Ситуация обостряется тем, что на протяжении всего проезда Кувшинова дорога давно превращена в сплошную парковку. Из-за этого невозможна ее механическая уборка ни летом, ни зимой.– Летом ветер разносит из-под колес припаркованных машин пыль по всему району, зимой вдоль машин, которыми не пользуются хозяева, формируется снежный вал, который замерзает, сужает и без того узкий проезд, – рассказывает о проблеме представителям департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии жительница дома №2 по проезду Кувшинова Татьяна Аверкина.Эту встречу организовало липецкое отделение Общероссийского народного фронта по просьбе жителей 19-го микрорайона, которым надоел этот нескончаемый бардак.Начальник отдела дорожного хозяйства городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Александр Ампилов соглашается с претензиями жителей. Самая большая проблема зимой – «подснежники», машины, которыми зимой не пользуются их владельцы.Эксперт ОНФ Олег Ситников предложил чиновникам пойти по уже проторенному пути: установить знаки, которые бы запрещали парковку машин на проезде Кувшинова по четным/нечетным датам. Общественница Татьяна Аверкина согласна даже с тем, чтобы парковка на проезде была запрещена с 8 до 12 часов, чтобы в это окно можно было бы убирать дорогу трактором.Сотрудники департамента мэрии, по их словам, готовы проработать этот вариант при согласии жителей микрорайона. Чиновники предложили провести сход жителей на эту тему, чтобы получить документально выраженное мнение жильцов, чтобы не потратить впустую полмиллиона рублей, необходимых на 40 дорожных знаков, информирующих о запрете парковки на проезде в определенные часы.