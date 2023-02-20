19-летний усманец попался с коноплёй: ближайшие 6 лет он проведёт в колонии

В суде парень признал вину.

Усманский районный суд вынес приговор 19-летнему парню по части 1, части 2 статьи 228 УК РФ, пункту б части 3 статьи 228.1 УК РФ за незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном и крупном размере, незаконный сбыт частей растений, содержащих наркотические средства, в значительном размере.



По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в августе прошлого года парень нарвал листьев дикорастущей конопли, измельчил их, поместил в три пакета, а после в свой рюкзак. Но уже на следующий день он был остановлен полицейскими и эти три пакета были изъяты. В пакетах обнаружили марихуану общей массой 26,7 грамма.



Этот же мужчина в сентябре прошлого года продал за 300 рублей 48,4 грамма листьев конопли, которые также были им нарваны на участке в Усманском районе. А после продажи наркотиков мужчина опять приехал на участок, где росли кусты дикорастущей конопли, и нарвал ещё 20,3 грамма листьев, но снова был остановлен полицейскими.



В суде парень признал вину и заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке.



В результате по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний ему назначили 6 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.