Происшествия

55 минут назад

19-летний усманец попался с коноплёй: ближайшие 6 лет он проведёт в колонии

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#наркотики
19-летний усманец попался с коноплёй: ближайшие 6 лет он проведёт в колонии

В суде парень признал вину.

Усманский районный суд вынес приговор 19-летнему парню по части 1, части 2 статьи 228 УК РФ, пункту б части 3 статьи 228.1 УК РФ за незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном и крупном размере, незаконный сбыт частей растений, содержащих наркотические средства, в значительном размере.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в августе прошлого года парень нарвал листьев дикорастущей конопли, измельчил их, поместил в три пакета, а после в свой рюкзак. Но уже на следующий день он был остановлен полицейскими и эти три пакета были изъяты. В пакетах обнаружили марихуану общей массой 26,7 грамма.

Этот же мужчина в сентябре прошлого года продал за 300 рублей 48,4 грамма листьев конопли, которые также были им нарваны на участке в Усманском районе. А после продажи наркотиков мужчина опять приехал на участок, где росли кусты дикорастущей конопли, и нарвал ещё 20,3 грамма листьев, но снова был остановлен полицейскими.

В суде парень признал вину и заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке.

В результате по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний ему назначили 6 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
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#наркотики

Комментарии (2)

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Нонка

2 минуты назад
Пусть сидит и не питюкает ,задел у него уже был Срок хороший -дальний
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Виталий

22 минуты назад
Почти поверили. Еще не добавили, что он матом при этом ругался все время, не реагировал на замечания сотрудников полиции. Как наркотики у людей в сумке оказываются, так странное желание у них появляется найти сотрудников полиции и при них ругаться матом безостановочно.
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