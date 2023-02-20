В России
сегодня, 12:40
В Госдуму внесут проект единого для всех регионов РФ закона о тишине
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ЛДПР предлагает запретить шуметь с 22:00 до 7:00 ежедневно во всех регионах страны.
В России предлагают установить для всех регионов время запрета на шум с 22:00 до 7:00. Такой законопроект ЛДПР внесет в Госдуму в ближайшее время, его поддерживают в "Единой России" и других фракциях. Документ также определяет единое время для шумных строительных работ — с 9:00 до 19:00 только в будни с обязательным перерывом с 14:00 до 16:00. Сегодня каждый субъект устанавливает правила самостоятельно. Управляющие компании, согласно документу, получат право проводить профилактические беседы с жильцами и привлекать их к ответственности, - пишут "Известия".
Документ предполагает единое для всех регионов время тишины с 22:00 до 7:00 ежедневно, и разрешенный интервал на шумные ремонтные работы с 9:00 до 19:00 только в будни с обязательным перерывом с 14:00 до 16:00 по местному времени. Исключения — праздничные дни (например, в новогоднюю ночь шуметь можно до 4:00), устранение последствий ЧС и так далее.
Сегодня каждый субъект устанавливает такие правила самостоятельно. К примеру, в Москве нельзя шуметь с 23:00 до 7:00 в любой день, а в Подмосковье — с 21:00 до 8:00 в будни и с 22:00 до 10:00 в выходные и праздничные дни.
Также законопроект предполагает, что управляющие компании (УК) получат право проводить профилактические беседы с жильцами и привлекать их к ответственности. В частности, УК смогут "составлять акт о нарушении тишины и покоя граждан для последующей передачи в органы государственной власти", - говорится в пояснительной записке к документу. Такие акты будут служить дополнительным основанием для возбуждения административного дела, а также подтверждением повторного или систематического нарушения закона, - пояснил один из разработчиков проекта, депутат фракции ЛДПР Владимир Кошелев.
Данная мера может обеспечить право граждан на комфортное проживание у себя дома, исключить возможные правовые пробелы в положениях регионального законодательства, - заявили авторы инициативы.
Законопроект предусматривает, что взыскания и их размеры за нарушение тишины будут установлены в КоАП.
Документ предполагает единое для всех регионов время тишины с 22:00 до 7:00 ежедневно, и разрешенный интервал на шумные ремонтные работы с 9:00 до 19:00 только в будни с обязательным перерывом с 14:00 до 16:00 по местному времени. Исключения — праздничные дни (например, в новогоднюю ночь шуметь можно до 4:00), устранение последствий ЧС и так далее.
Сегодня каждый субъект устанавливает такие правила самостоятельно. К примеру, в Москве нельзя шуметь с 23:00 до 7:00 в любой день, а в Подмосковье — с 21:00 до 8:00 в будни и с 22:00 до 10:00 в выходные и праздничные дни.
Также законопроект предполагает, что управляющие компании (УК) получат право проводить профилактические беседы с жильцами и привлекать их к ответственности. В частности, УК смогут "составлять акт о нарушении тишины и покоя граждан для последующей передачи в органы государственной власти", - говорится в пояснительной записке к документу. Такие акты будут служить дополнительным основанием для возбуждения административного дела, а также подтверждением повторного или систематического нарушения закона, - пояснил один из разработчиков проекта, депутат фракции ЛДПР Владимир Кошелев.
Данная мера может обеспечить право граждан на комфортное проживание у себя дома, исключить возможные правовые пробелы в положениях регионального законодательства, - заявили авторы инициативы.
Законопроект предусматривает, что взыскания и их размеры за нарушение тишины будут установлены в КоАП.
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