У любителя пьяной езды конфисковали «Ладу Калину»

Повторно попавшегося пьяным за рулём водителя также лишили прав на два года и назначили 200 часов обязательных работ.

Становлянский районный суд вынес приговор 28-летнему мужчине по части 1 статьи 264.1 УК РФ «Управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость».



Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, мужчину уже был оштрафован на 30 тысяч рублей и лишен водительских прав на полтора года, но снова сел за руль пьяным и не выполнил требование о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.



На этот раз ему назначили 200 часов обязательных работ и лишили водительских права на 2 года. Кроме того, принадлежащий подсудимому автомобиль «Лада 111860» был конфискован.