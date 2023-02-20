30 минут назад
У любителя пьяной езды конфисковали «Ладу Калину»
Повторно попавшегося пьяным за рулём водителя также лишили прав на два года и назначили 200 часов обязательных работ.
Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, мужчину уже был оштрафован на 30 тысяч рублей и лишен водительских прав на полтора года, но снова сел за руль пьяным и не выполнил требование о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
На этот раз ему назначили 200 часов обязательных работ и лишили водительских права на 2 года. Кроме того, принадлежащий подсудимому автомобиль «Лада 111860» был конфискован.
Еще в рубрике
18.02.2023 17:06Происшествия
SS
Автохам