Происшествия

30 минут назад

У любителя пьяной езды конфисковали «Ладу Калину»

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#ПДД #нарушение #пьяная езда
У любителя пьяной езды конфисковали «Ладу Калину»

Повторно попавшегося пьяным за рулём водителя также лишили прав на два года и назначили 200 часов обязательных работ.

Становлянский районный суд вынес приговор 28-летнему мужчине по части 1 статьи 264.1 УК РФ «Управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость».

Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, мужчину уже был оштрафован на 30 тысяч рублей и лишен водительских прав на полтора года, но снова сел за руль пьяным и не выполнил требование о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

На этот раз ему назначили 200 часов обязательных работ и лишили водительских права на 2 года. Кроме того, принадлежащий подсудимому автомобиль «Лада 111860» был конфискован.
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#ПДД #нарушение #пьяная езда

Комментарии (2)

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SS

8 минут назад
За пьяную езду однозначно необходимо наказывать, вплоть до уголовного. А вот конфисковать собственность, находящееся во владении на законных основаниях - это произвол.
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Автохам

20 минут назад
В цивилизованных странах частная собственность неприкосновенна.
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