В России

9 минут назад

В Белгородской области при обстреле погибла 12-летняя девочка

22
#обстрел #Белгород

Во время обстрела Новой Таволжанки Шебекинского городского округа Белгородской области погибла 12-летняя девочка.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что погибшей при обстреле в Новой Таволжанке Шебекинского округа оказалась девочка 12 лет.

"При обстреле в Новой Таволжанке Шебекинского округа погибла девушка. В момент прилета снарядов она находилась на улице. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшей", - ранее написал Гладков.

"Установили личность погибшей девочки - Василиса. 12 лет. В момент обстрела она разговаривала с папой по телефону, снаряд разорвался за ее спиной… никто и никогда не сможет утешить мать и отца. Никакие слова утешения не воскресят единственного ребенка", - уточнил губернатор региона.

"Всё, что касается разрушений, - 9 артиллерийских снарядов повредили 3 частных дома, одну хозпостройку и машину. Обычные жилые дома, обычного мирного села! И маленькая девочка…", - добавил Гладков.

Ранее Гладков сообщил, что в результате обстрела в хуторе Старый Волоконовского района пострадало частное домовладение, повреждена линия электропередачи; в селе Пороз Грайворонского округа выбиты окна одного дома и также повреждена линия электропередачи; в Староселье Краснояружского района была повреждена линия электропередачи.
22
#обстрел #Белгород

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Россиянам могут дать дополнительный выходной на медобследование
#выходной #медобследование
Россиянам могут дать дополнительный выходной на медобследование

49 минут назад

В России
В РФ могут ввести разовый сбор для бизнеса с прибылью выше ₽1 млрд
#бизнес #сбор #налог
В РФ могут ввести разовый сбор для бизнеса с прибылью выше ₽1 млрд

сегодня, 10:44

В России
На Крымском мосту полностью остановили движение из-за ДТП с тремя погибшими
#ДТП #Крымский мост #авария
1
На Крымском мосту полностью остановили движение из-за ДТП с тремя погибшими

сегодня, 09:56

В России
В Воронеже появится центр по производству мотогондол для самолётов
В Воронеже появится центр по производству мотогондол для самолётов

вчера, 23:07

В России
В Москве ребенок утонул во время прогулки
В Москве ребенок утонул во время прогулки

18.02.2023 21:27

В России
Скончался хоккеист и спортивный комментатор Писаревский
Скончался хоккеист и спортивный комментатор Писаревский

18.02.2023 20:59

В России