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9 минут назад
В Белгородской области при обстреле погибла 12-летняя девочка
Во время обстрела Новой Таволжанки Шебекинского городского округа Белгородской области погибла 12-летняя девочка.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что погибшей при обстреле в Новой Таволжанке Шебекинского округа оказалась девочка 12 лет.
"При обстреле в Новой Таволжанке Шебекинского округа погибла девушка. В момент прилета снарядов она находилась на улице. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшей", - ранее написал Гладков.
"Установили личность погибшей девочки - Василиса. 12 лет. В момент обстрела она разговаривала с папой по телефону, снаряд разорвался за ее спиной… никто и никогда не сможет утешить мать и отца. Никакие слова утешения не воскресят единственного ребенка", - уточнил губернатор региона.
"Всё, что касается разрушений, - 9 артиллерийских снарядов повредили 3 частных дома, одну хозпостройку и машину. Обычные жилые дома, обычного мирного села! И маленькая девочка…", - добавил Гладков.
Ранее Гладков сообщил, что в результате обстрела в хуторе Старый Волоконовского района пострадало частное домовладение, повреждена линия электропередачи; в селе Пороз Грайворонского округа выбиты окна одного дома и также повреждена линия электропередачи; в Староселье Краснояружского района была повреждена линия электропередачи.
"При обстреле в Новой Таволжанке Шебекинского округа погибла девушка. В момент прилета снарядов она находилась на улице. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшей", - ранее написал Гладков.
"Установили личность погибшей девочки - Василиса. 12 лет. В момент обстрела она разговаривала с папой по телефону, снаряд разорвался за ее спиной… никто и никогда не сможет утешить мать и отца. Никакие слова утешения не воскресят единственного ребенка", - уточнил губернатор региона.
"Всё, что касается разрушений, - 9 артиллерийских снарядов повредили 3 частных дома, одну хозпостройку и машину. Обычные жилые дома, обычного мирного села! И маленькая девочка…", - добавил Гладков.
Ранее Гладков сообщил, что в результате обстрела в хуторе Старый Волоконовского района пострадало частное домовладение, повреждена линия электропередачи; в селе Пороз Грайворонского округа выбиты окна одного дома и также повреждена линия электропередачи; в Староселье Краснояружского района была повреждена линия электропередачи.