Общество

51 минуту назад

В данковском лицее увековечили память троих бойцов СВО

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#мобилизация #спецоперация
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В данковском лицее увековечили память троих бойцов СВО

Бывший ученик лицея Евгений Ванин был призван в ходе мобилизации.

Как сообщил в своём Telegram-канале глава Данковского района Валерий Фалеев, на здании фасада лицея № 4 открыли мемориальные доски сразу трём погибшим участникам специальной военной операции: старшему сержанту Антону Субботину, младшему сержанту Олегу Чернышову, добровольно принявшим участие в СВО, и рядовому Евгению Ванину, призванному в ходе мобилизации.

«Жизнь этих бойцов оборвалась в зоне СВО в 2022 году. Один из военнослужащих - Евгений Ванин – бывший ученик лицея. Все трое посмертно представлены к ордену Мужества», - отметил Валерий Фалеев.

Фото - t.me/faleevvaleriy
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#мобилизация #спецоперация
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