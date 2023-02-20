В данковском лицее увековечили память троих бойцов СВО

Бывший ученик лицея Евгений Ванин был призван в ходе мобилизации.

Как сообщил в своём Telegram-канале глава Данковского района Валерий Фалеев, на здании фасада лицея № 4 открыли мемориальные доски сразу трём погибшим участникам специальной военной операции: старшему сержанту Антону Субботину, младшему сержанту Олегу Чернышову, добровольно принявшим участие в СВО, и рядовому Евгению Ванину, призванному в ходе мобилизации.«Жизнь этих бойцов оборвалась в зоне СВО в 2022 году. Один из военнослужащих - Евгений Ванин – бывший ученик лицея. Все трое посмертно представлены к ордену Мужества», - отметил Валерий Фалеев.