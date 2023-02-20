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42 минуты назад
На Крымском мосту полностью остановили движение из-за ДТП с тремя погибшими
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На восстановление движения потребуется от одного до полутора часов.
На Крымском мосту полностью остановили движение из-за смертельной аварии.
На Крымском мосту столкнулись три легковые машины. В результате погибли три человека, еще один пострадал. Движение автотранспорта по мосту полностью остановлено, - рассказали ТАСС в экстренных службах.
"На Крымском мосту в сторону Керчи произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей. Погибли три человека, еще один пострадал, его состояние уточняется. В настоящее время движение остановлено в обе стороны", - отметил источник.
По его словам, пострадавший деблокирован. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Как заявил мэр Керчи Святослав Брусаков, на восстановление движения потребуется от 1 до 1,5 часа.
"Сейчас они откроются, это буквально 1-1,5 часа. Пробка есть, но небольшая. Сейчас разберутся с пострадавшими, сделают замеры. Тем более уже время прошло, уже больше часа. Машины [экстренных служб] пошли сразу туда. Не думаю, что будет что-то критичное, учитывая, что сегодня понедельник", - подчеркнул Брусаков.
По данным "Известий", инцидент произошел на 149-м км Крымского моста.
Последний раз из-за ЧП движение по Крымскому мосту полностью останавливали 8 октября 2022 года — тогда там взорвался грузовой автомобиль. В результате происшествия загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, а также обрушились два автомобильных пролета.
На Крымском мосту столкнулись три легковые машины. В результате погибли три человека, еще один пострадал. Движение автотранспорта по мосту полностью остановлено, - рассказали ТАСС в экстренных службах.
"На Крымском мосту в сторону Керчи произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей. Погибли три человека, еще один пострадал, его состояние уточняется. В настоящее время движение остановлено в обе стороны", - отметил источник.
По его словам, пострадавший деблокирован. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Как заявил мэр Керчи Святослав Брусаков, на восстановление движения потребуется от 1 до 1,5 часа.
"Сейчас они откроются, это буквально 1-1,5 часа. Пробка есть, но небольшая. Сейчас разберутся с пострадавшими, сделают замеры. Тем более уже время прошло, уже больше часа. Машины [экстренных служб] пошли сразу туда. Не думаю, что будет что-то критичное, учитывая, что сегодня понедельник", - подчеркнул Брусаков.
По данным "Известий", инцидент произошел на 149-м км Крымского моста.
Последний раз из-за ЧП движение по Крымскому мосту полностью останавливали 8 октября 2022 года — тогда там взорвался грузовой автомобиль. В результате происшествия загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, а также обрушились два автомобильных пролета.
1 1260
Олеся