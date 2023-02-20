Общество

54 минуты назад

Грязинец около года не платил алименты и лишился права садиться за руль

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#дети #алименты
Грязинец около года не платил алименты и лишился права садиться за руль

Это побудило мужчину рассчитаться с долгами.

В Грязинском районе мужчина около года не платил алименты на содержание своего сына, образовалась задолженность более 85 000 рублей.

«Судебным приставом-исполнителем должник был ограничен в специальном праве по управлению транспортным средством. Невозможность сесть за руль автомобиля побудила мужчину погасить задолженность перед ребёнком», - сообщает пресс-служба УФССП России по Липецкой области
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#дети #алименты

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