Общество
54 минуты назад
Грязинец около года не платил алименты и лишился права садиться за руль
Это побудило мужчину рассчитаться с долгами.
В Грязинском районе мужчина около года не платил алименты на содержание своего сына, образовалась задолженность более 85 000 рублей.
«Судебным приставом-исполнителем должник был ограничен в специальном праве по управлению транспортным средством. Невозможность сесть за руль автомобиля побудила мужчину погасить задолженность перед ребёнком», - сообщает пресс-служба УФССП России по Липецкой области
«Судебным приставом-исполнителем должник был ограничен в специальном праве по управлению транспортным средством. Невозможность сесть за руль автомобиля побудила мужчину погасить задолженность перед ребёнком», - сообщает пресс-служба УФССП России по Липецкой области