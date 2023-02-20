Грязинец около года не платил алименты и лишился права садиться за руль

Это побудило мужчину рассчитаться с долгами.

В Грязинском районе мужчина около года не платил алименты на содержание своего сына, образовалась задолженность более 85 000 рублей.



«Судебным приставом-исполнителем должник был ограничен в специальном праве по управлению транспортным средством. Невозможность сесть за руль автомобиля побудила мужчину погасить задолженность перед ребёнком», - сообщает пресс-служба УФССП России по Липецкой области