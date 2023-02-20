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сегодня, 10:44
В РФ могут ввести разовый сбор для бизнеса с прибылью выше ₽1 млрд
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Власти с начала февраля ведут с бизнесом дискуссию о добровольных взносах в бюджет из дохода за 2022 год.
Разовый платеж бизнеса в бюджет может быть отражен в Налоговом кодексе как сбор и распространиться на компании со средней прибылью за 2021–2022 годы выше ₽1 млрд, за исключением нефтегазовых, - сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к одному из участвующих в консультациях ведомств.
Данный сбор может быть распространен на компании, за исключением нефтегазовой отрасли, чья средняя прибыль за последние два года превысила 1 млрд рублей, но есть и другие варианты, - отмечают источники.
Одним из обсуждаемых вариантов критериев для отбора компаний, которые проведут разовую выплату в бюджет, выступает среднее значение чистой или доналоговой прибыли за 2021–2022 годы выше 1 млрд рублей, - заявил источник издания, близкий к одному из задействованных в переговорах ведомств. Однако, по его словам, формула расчета взноса для компаний пока не утверждена — консультации продолжаются.
По информации другого источника издания, в данный момент обсуждается распространение этого платежа на бизнес с прибылью свыше 1 млрд рублей. Но какой именно показатель брать за основу — чистую или доналоговую прибыль — остается дискуссионным вопросом, как и расчетный период — только 2022 год или среднее значение прибыли за 2021–2022 годы.
В настоящее время обсуждается возможность отразить единовременную выплату бизнеса в Налоговом кодексе как сбор, - пояснили источники.
"Речь идет об установленном в Налоговом кодексе сборе, носящем универсальный характер, — его должны будут уплатить все, кроме субъектов МСП", — отметил источник в в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП).
О том, что правительство обсуждает с крупным бизнесом добровольный однократный взнос в бюджет, сообщал ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов, упомянув о практике windfall tax — налог на конъюнктурные сверхдоходы. При этом речь о повышении налогов не идет.
Добровольность обсуждаемого платежа бизнеса в данном случае выражается консолидированным согласием на его уплату со стороны ведущих бизнес-объединений, - пояснил источник, близкий к одному из участвующих в переговорах ведомств.
Под сбором в Налоговом кодексе понимается обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц. Как правило, его уплата выступает одним из условий совершения властями юридически значимых действий, а именно выдачи прав или лицензий. Таким образом, закрепление платежа в Налоговом кодексе в виде сбора означает, что он будет обязательным для налогоплательщиков, подпадающих под выбранные критерии, - отмечают эксперты.
Но в Налоговом кодексе может быть прописана и добровольность взноса через формулировку "вправе" — таким путем власти решили проблему учета курсовых разниц по налогу на прибыль.
Данный сбор может быть распространен на компании, за исключением нефтегазовой отрасли, чья средняя прибыль за последние два года превысила 1 млрд рублей, но есть и другие варианты, - отмечают источники.
Одним из обсуждаемых вариантов критериев для отбора компаний, которые проведут разовую выплату в бюджет, выступает среднее значение чистой или доналоговой прибыли за 2021–2022 годы выше 1 млрд рублей, - заявил источник издания, близкий к одному из задействованных в переговорах ведомств. Однако, по его словам, формула расчета взноса для компаний пока не утверждена — консультации продолжаются.
По информации другого источника издания, в данный момент обсуждается распространение этого платежа на бизнес с прибылью свыше 1 млрд рублей. Но какой именно показатель брать за основу — чистую или доналоговую прибыль — остается дискуссионным вопросом, как и расчетный период — только 2022 год или среднее значение прибыли за 2021–2022 годы.
В настоящее время обсуждается возможность отразить единовременную выплату бизнеса в Налоговом кодексе как сбор, - пояснили источники.
"Речь идет об установленном в Налоговом кодексе сборе, носящем универсальный характер, — его должны будут уплатить все, кроме субъектов МСП", — отметил источник в в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП).
О том, что правительство обсуждает с крупным бизнесом добровольный однократный взнос в бюджет, сообщал ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов, упомянув о практике windfall tax — налог на конъюнктурные сверхдоходы. При этом речь о повышении налогов не идет.
Добровольность обсуждаемого платежа бизнеса в данном случае выражается консолидированным согласием на его уплату со стороны ведущих бизнес-объединений, - пояснил источник, близкий к одному из участвующих в переговорах ведомств.
Под сбором в Налоговом кодексе понимается обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц. Как правило, его уплата выступает одним из условий совершения властями юридически значимых действий, а именно выдачи прав или лицензий. Таким образом, закрепление платежа в Налоговом кодексе в виде сбора означает, что он будет обязательным для налогоплательщиков, подпадающих под выбранные критерии, - отмечают эксперты.
Но в Налоговом кодексе может быть прописана и добровольность взноса через формулировку "вправе" — таким путем власти решили проблему учета курсовых разниц по налогу на прибыль.
127