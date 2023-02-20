В РФ могут ввести разовый сбор для бизнеса с прибылью выше ₽1 млрд

Власти с начала февраля ведут с бизнесом дискуссию о добровольных взносах в бюджет из дохода за 2022 год.





Данный сбор может быть распространен на компании, за исключением нефтегазовой отрасли, чья средняя прибыль за последние два года превысила 1 млрд рублей, но есть и другие варианты, - отмечают источники.



Одним из обсуждаемых вариантов критериев для отбора компаний, которые проведут разовую выплату в бюджет, выступает среднее значение чистой или доналоговой прибыли за 2021–2022 годы выше 1 млрд рублей, - заявил источник издания, близкий к одному из задействованных в переговорах ведомств. Однако, по его словам, формула расчета взноса для компаний пока не утверждена — консультации продолжаются.



По информации другого источника издания, в данный момент обсуждается распространение этого платежа на бизнес с прибылью свыше 1 млрд рублей. Но какой именно показатель брать за основу — чистую или доналоговую прибыль — остается дискуссионным вопросом, как и расчетный период — только 2022 год или среднее значение прибыли за 2021–2022 годы.



В настоящее время обсуждается возможность отразить единовременную выплату бизнеса в Налоговом кодексе как сбор, - пояснили источники.



"Речь идет об установленном в Налоговом кодексе сборе, носящем универсальный характер, — его должны будут уплатить все, кроме субъектов МСП", — отметил источник в в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП).



О том, что правительство обсуждает с крупным бизнесом добровольный однократный взнос в бюджет, сообщал ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов, упомянув о практике windfall tax — налог на конъюнктурные сверхдоходы. При этом речь о повышении налогов не идет.



Добровольность обсуждаемого платежа бизнеса в данном случае выражается консолидированным согласием на его уплату со стороны ведущих бизнес-объединений, - пояснил источник, близкий к одному из участвующих в переговорах ведомств.



Под сбором в Налоговом кодексе понимается обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц. Как правило, его уплата выступает одним из условий совершения властями юридически значимых действий, а именно выдачи прав или лицензий. Таким образом, закрепление платежа в Налоговом кодексе в виде сбора означает, что он будет обязательным для налогоплательщиков, подпадающих под выбранные критерии, - отмечают эксперты.



Но в Налоговом кодексе может быть прописана и добровольность взноса через формулировку "вправе" — таким путем власти решили проблему учета курсовых разниц по налогу на прибыль.











Разовый платеж бизнеса в бюджет может быть отражен в Налоговом кодексе как сбор и распространиться на компании со средней прибылью за 2021–2022 годы выше ₽1 млрд, за исключением нефтегазовых, - сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к одному из участвующих в консультациях ведомств.Данный сбор может быть распространен на компании, за исключением нефтегазовой отрасли, чья средняя прибыль за последние два года превысила 1 млрд рублей, но есть и другие варианты, - отмечают источники.Одним из обсуждаемых вариантов критериев для отбора компаний, которые проведут разовую выплату в бюджет, выступает среднее значение чистой или доналоговой прибыли за 2021–2022 годы выше 1 млрд рублей, - заявил источник издания, близкий к одному из задействованных в переговорах ведомств. Однако, по его словам, формула расчета взноса для компаний пока не утверждена — консультации продолжаются.По информации другого источника издания, в данный момент обсуждается распространение этого платежа на бизнес с прибылью свыше 1 млрд рублей. Но какой именно показатель брать за основу — чистую или доналоговую прибыль — остается дискуссионным вопросом, как и расчетный период — только 2022 год или среднее значение прибыли за 2021–2022 годы.В настоящее время обсуждается возможность отразить единовременную выплату бизнеса в Налоговом кодексе как сбор, - пояснили источники."Речь идет об установленном в Налоговом кодексе сборе, носящем универсальный характер, — его должны будут уплатить все, кроме субъектов МСП", — отметил источник в в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП).О том, что правительство обсуждает с крупным бизнесом добровольный однократный взнос в бюджет, сообщал ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов, упомянув о практике windfall tax — налог на конъюнктурные сверхдоходы. При этом речь о повышении налогов не идет.Добровольность обсуждаемого платежа бизнеса в данном случае выражается консолидированным согласием на его уплату со стороны ведущих бизнес-объединений, - пояснил источник, близкий к одному из участвующих в переговорах ведомств.Под сбором в Налоговом кодексе понимается обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц. Как правило, его уплата выступает одним из условий совершения властями юридически значимых действий, а именно выдачи прав или лицензий. Таким образом, закрепление платежа в Налоговом кодексе в виде сбора означает, что он будет обязательным для налогоплательщиков, подпадающих под выбранные критерии, - отмечают эксперты.Но в Налоговом кодексе может быть прописана и добровольность взноса через формулировку "вправе" — таким путем власти решили проблему учета курсовых разниц по налогу на прибыль.