Общество
сегодня, 09:36
13 мобилизованных из Липецкой области пытались оспорить свой призыв в судах
1707
В основном, безуспешно.
В минувшем году судами Липецкой области было рассмотрено 13 исковых заявлений к военному комиссариату, призывной комиссии об оспаривании призыва на военную службу по мобилизации.
«В удовлетворении одного искового заявления было отказано, одно передано по подсудности, 8 исков возвращено истцам, отказано в принятии 3 исков», - сообщили GOROD48 в объединённой пресс-службе судебной системы Липецкой области.
Напомним, указ президента России № 647 о мобилизации в Вооружённые силы России был подписан 21 сентября 2022 года.
«В удовлетворении одного искового заявления было отказано, одно передано по подсудности, 8 исков возвращено истцам, отказано в принятии 3 исков», - сообщили GOROD48 в объединённой пресс-службе судебной системы Липецкой области.
Напомним, указ президента России № 647 о мобилизации в Вооружённые силы России был подписан 21 сентября 2022 года.
1707