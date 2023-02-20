13 мобилизованных из Липецкой области пытались оспорить свой призыв в судах

В основном, безуспешно.

В минувшем году судами Липецкой области было рассмотрено 13 исковых заявлений к военному комиссариату, призывной комиссии об оспаривании призыва на военную службу по мобилизации.



«В удовлетворении одного искового заявления было отказано, одно передано по подсудности, 8 исков возвращено истцам, отказано в принятии 3 исков», - сообщили GOROD48 в объединённой пресс-службе судебной системы Липецкой области.



Напомним, указ президента России № 647 о мобилизации в Вооружённые силы России был подписан 21 сентября 2022 года.