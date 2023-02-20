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сегодня, 09:36

13 мобилизованных из Липецкой области пытались оспорить свой призыв в судах

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#мобилизация #спецоперация
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13 мобилизованных из Липецкой области пытались оспорить свой призыв в судах

В основном, безуспешно.

В минувшем году судами Липецкой области было рассмотрено 13 исковых заявлений к военному комиссариату, призывной комиссии об оспаривании призыва на военную службу по мобилизации.

«В удовлетворении одного искового заявления было отказано, одно передано по подсудности, 8 исков возвращено истцам, отказано в принятии 3 исков», - сообщили GOROD48 в объединённой пресс-службе судебной системы Липецкой области.

Напомним, указ президента России № 647 о мобилизации в Вооружённые силы России был подписан 21 сентября 2022 года.
1707
#мобилизация #спецоперация
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