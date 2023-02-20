В России

51 минуту назад

Россиянам могут дать дополнительный выходной на медобследование

97
#выходной #медобследование

В Госдуме инициировали предоставление россиянам дополнительного выходного дня для прохождения медобследования без потери заработной платы. Законопроект внесут в Госдуму 20 февраля.

Россиянам предлагают дать один дополнительный выходной в году без потери заработка на прохождение диспансеризации. Сейчас такая норма положена только некоторым категориям работников. Депутаты Госдумы внесут соответствующий законопроект 20 февраля, - пишут "Известия".

Уточняется, что ежегодная диспансеризация в настоящее время по закону касается только государственных и муниципальных служащих, а также работников старше 40 лет. Что касается их младших коллег — от 18 до 39 лет, то им такой отгул полагается один раз в три года. Чуть больше разрешено пенсионерам и людям предпенсионного возраста, которые могут рассчитывать на бесплатный выходной для медобследования два раза в год.

Сейчас же депутаты хотят дать возможность всем работающим россиянам вне зависимости от их возраста проходить медобследование раз в год, на которое их должны отпустить с работы без потери заработка. Депутаты предлагают изменить ст. 185.1. ТК РФ "Гарантии работникам при прохождении диспансеризации".

За период с 2013 по 2017 годы диспансеризацию прошли 213,6 млн граждан, однако из-за несоблюдения периодичности ее прохождения почти 30% из них нуждаются в лечении, в том числе в связи с развитием тяжелых форм заболеваний, - отмечается в пояснительной записке к документу.

Согласно тексту законопроекта, реализация закона не приведет к увеличению расходов федерального бюджета. Депутаты напомнили, что профилактика заболеваний — часть стратегии развития здравоохранения до 2025 года.

Хронические заболевания могут встречаться и выявляться в любом возрасте, поэтому в целом идея полезна с точки зрения охраны здоровья и заботы о людях. Правильно, что предлагается проходить диспансеризацию ежегодно. Нужно постепенно менять отношение граждан к своему здоровью и бороться с причинами болезни, а не с последствиями. Но главное, чтобы диспансеризация не превращалась в формальность, - полагают эксперты.
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#выходной #медобследование

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