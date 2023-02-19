Очередной суперматч «Липецка» - 9 шайб, даже защитник сделал «хет-трик»

В регулярном чемпионате у липчан остались 2 решающие игры.

В Липецке прошёл второй поединок НМХЛ, который наша команда должна была провести в Белгороде, но из-за неспокойной обстановки его перенесли в наш «Звездный». Сегодня обыграть занимающий предпоследнее место «Белгород» получилось ещё крупнее, чем накануне. Липчане разнесли номинальных «хозяев» - 9:4.

Любопытно, что начало игры не предвещало такого открытого хоккея. Первой шайбы зрителям пришлось ждать больше 10 минут. А отличиться липчанам помогло удаление в составе белгородцев. На исходе 11-й минуте счёт в большинстве открыт Матвей Коковин.

Под занавес первого тайма ситуация повторилась: вновь Коковин, как и в первый раз, с передач Николая Воропаева и Василия Балмашнова реализовал численное преимущество – 2:0. До перерыва оставалось меньше 2-х минут, тем не менее обескураженных соперников успел уже в равных составах огорчить и Арсений Лащёнов – 3:0.

Поняв, что победа в кармане, в оставшихся периодах «Липецк» позволил себе сыграть предельно открыто. Это был хоккей даже не на встречных курсах, а игра нараспашку.

Белгородцы впервые отличились при счёте – 4:0, затем сократили отставание – 5:3. Но «Липецк» ещё во втором периоде довел преимущество до 7:3, третий период начал с двух заброшенных шайб.

В итоге у нашей команды «хет-трик» оформил защитник Фёдор Попов, причём все свои шайбы он забросил в большинстве, по «дулю» у Коковина и Лащёнова, по одному голу к Никиты Попадьина и Клима Коваленко.

Таким образом в 4-х матчах с аутсайдерами Западной конференции Курском и Белгородом наши хоккеисты добились стопроцентного результата, забросив 28 шайб!

Шесть лучших команд «Запада» уже гарантировали себе место в плей-офф. А на оставшиеся две вакансии претендуют три клуба. Пока неплохие шансы у «Липецка», поднявшегося уже на 7-ю строчку - 38 игр, 36 очков. Одинаковое количество очков с нами – 36 имеет «Сокол» из Новочебоксарска, но он сыграл на два матча меньше. 36 игр сыграл и «Прогресс» из Глазова, но у него 30 очков.

Ситуация может повернуться любым боком, но Андрею Лунёву и Ко проще не гадать, а выигрывать 1 и 2 марта две оставшиеся игры у новочебоксарцев и тогда «место под солнцем» гарантировано.