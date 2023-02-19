В России

42 минуты назад

В Воронеже появится центр по производству мотогондол для самолётов

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17 февраля губернатор Воронежской области Александр Гусев провел совещание с участием управляющего директора ПАО «Ил» Даниилом Бренерманом и директора ВАСО Станиславом Гретченко. На ней обсудили перспективы развития воронежского авиазавода и проект центра по производству мотогондол, сообщает Комсомольская Правда.

Даниил Бренерман заявил, что по производству широкофюзеляжных дальнемагистральных лайнеров Ил-96-300 ВАСО имеет стабильную загрузку минимум до 2030 года. При этом перед руководителями завода стоит задача приступить к летным испытаниям модернизированного Ил-96-400М с удлиненным фюзеляжем.

Также на ВАСО наращивают производство комплектующих по программам МС-21, Ил-114-300, SSJ-NEW, Ил-76МД-90А. В связи с увеличением объемов производства нужно развитие созданного на базе ВАСО центра по производству мотогондол для отечественных самолетов с российскими авиационными двигателями. Уже сейчас на предприятии выпускают мотогондолы под отечественные двигатели ПС-90А, ПД-14, разворачивается производство для ПД-8.

В рамках совещания обсудили условия для дальнейшего развития центра специализации. К примеру, благодаря мерам господдержки. Центр разместят на отдельной производственной площадке. Участок земли для этого власти уже подобрали.
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