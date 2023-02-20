Сегодня в Липецке: готовимся к 23 февраля, волонтёры-наркологи и как на удалёнке заработать 400 тыс.

Мы собрали всё самое главное про наступающий понедельник, вплоть до рецепта блинов на начало масленичной недели.

Зима не лютует

Мягкая зима в Липецке продолжается. Столбик термометра сегодня не опустится ниже 1-3 градусов мороза. Днём возможен небольшой снег.







Без воды три улицы и противотуберкулёзный диспансер

Из-за ремонтных работ с 10:00 до 20:00 сегодня прекратят подачу холодной воды жителям на проспекте Победы, 53; на улице Гагарина, 67а; на улице Космонавтов, 6, 6а, 6б, 6в, 6г, 6/1.







Не будет воды в указанное время и по адресу Космонавтов, 35/1, здесь расположен областной противотуберкулёзный диспансер. Медучреждение обещают снабжать привозной водой.

Отключения света

Не обойдётся сегодня и без отключений электричества. С 09:00 до 17:00 обесточат улицу Механизаторов. А с 09:00 до 16:00 погаснет свет на улице Ангарской; на улице Детской, 4а, 4б, 6а; в переулке Любимом, 2, 5, 6, 7; в переулке Рудном и переулке Чистом, 8, 21.







Пробки

В понедельник первые заторы начинают собираться с раннего утра. Чтобы не портить себе начало рабочей недели опозданием, потратьте лишние пару минут на изучение «Яндекс-пробок» или аналогичных приложений, чтобы выбрать оптимальный маршрут и в итоге доехать вовремя.

«Песни о родине»

На этой неделе мы будем праздновать День защитника Отечества, и к 23 февраля уже готовятся многие липецкие учреждения культуры.







В концертном зале «Унион» (ул. К.Маркса,2) Липецкой государственной филармонии в 12:00 состоится концерт для учащихся средних специальных учебных заведений «Песни о родине». На концерте выступит Липецкий государственный оркестр русских народных инструментов, который исполнит пенсии военных лет «В землянке», «Севастопольский вальс», «Песенка пилотов», «На безымянной высоте», «Жди меня», «Темная ночь», «День Победы» и другие.

Книги о героях

В библиотеке №10 (пр-т Мира,5) предстоящему празднику посвятит книжную выставку «Любовь к Отечеству сквозь таинство страниц».







На ней можно узнать, что почитать о Великой Отечественной, о защите родины. Представлены биографические очерки маршалов Г.К.Жукова, И.Х.Баграмяна, наркома Военно-морского флота адмирала Николая Кузнецова. В ряду художественной литературы представлены наиболее известные произведения писателей-фронтовиков: Василя Быкова «Обелиск», Константина Воробьева «Убиты под Москвой», Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда», Бориса Васильева «А зори здесь тихие…».

Библиотека работает, кроме пятницы и субботы с 9:00 до 19:00, в воскресенье с 9:00 до 18:00.

Роспись по гипсу

А вот в детской библиотеке №16 (ул. Ильича, 16) сегодня предложат отложить в сторону книги, а взять фигурки из гипса для их росписи.







Мастер-класс начнётся сегодня в 14:00. Организаторы говорят, что процесс не сложный, они всему научат. Вы приобрететё полезный навык и поделку, которую можно будет подарить на предстоящий праздник – 23 февраля или 8 марта.

День орнитолога

А в липецком зоопарке свои праздники: 20 февраля отмечается День орнитолога. Зверинец приглашает в гости, особенно советует посетить птичий ряд. Ведь он в Липецке уникален и насчитывает в том числе десятки птиц, занесённых в «Красную книгу».







Ещё одной новостью зверинца стало пробуждение после зимней спячки медведицы Маши, о котором мы сообщали вчера. Это ещё один повод навестить здешних питомцев. Зоопарк ждёт посетителей ежедневно с 8:00 до 18:00.

Масленица

А ещё с понедельника начинается масленичная неделя. Главные торжества запланированы на конец недели. Но есть блины и готовить их можно уже сейчас. Поделимся рецептом вкусных тонких блинов, которые можно приготовить быстро и порадовать себя и близких.

Продукты: 0,5 л молока, 3 яйца, 250 г муки, 1 ст. ложка сахара, 1 щепотка соли, 1 ст. ложка сливочного масла, 1 ст. ложка растительного масла (+ для смазывания сковороды)

Смешать миксером или венчиком яйца, соль и сахар. Добавить муку, тщательно разбивая комочки. Влить молоко и сделать тесто однородным. В последний момент добавить масло.







Завтра расскажем, как приготовить блины… на пиве.

Волонтёры в наркологии

Впрочем, если употреблять слишком много пенного напитка. Может понадобиться помощь, в том числе – врачебная. А врачам-наркологам в свою очередь тоже не помешали бы помощники, и поэтому в Липецке запустили новый волонтёрский проект.



Врачам-наркологам волонтёры могут стать подспорьем



Нет, ставить капельницы и выводить из тяжелого состояния добровольцам не придётся. Их задача – пропагандировать здоровый образ жизни, проводить физкультурные и просветительские мероприятия. Кроме того, ребятам предстоит познакомиться с основами проведения профилактических мероприятий с разными возрастными группами, освоить навыки работы с подростками группы риска, а также получить теоретические знания в различных сферах современной медицины. Первый набор таких «здоровых волонтеров» проходит в Липецком педагогическом университете. Среди участников много студентов вуза, но присоедениться может любой. Для этого нужно обратиться в VK сообщения к заместителю начальника отдела по работе с молодежью Алексею Бугакову.

Как найти удалённую работу с большой зарплатой



По данным сайте hh.ru, липецким соискателям работы сейчас доступны более 400 вакансий с удалённой работой.

В основном работодатели приглашают сотрудников отделов продаж и программистов. Самая привлекательная вакансия по размеру заработной платы – менеджер отдела продаж в одной из оптовых компаний, где, как уверяет работодатель, можно заработать от 30 до 400 тысяч рублей.







Требуются также удалённо программист 1C (зарплата от 150 тыс. рублей на руки), веб-програмист (от 80 до 120 тыс. рублей) программист-разработчик (от 50 до 150 тыс. рублей), репетитор по математике по видеосвязи для средней школы (от 48 до 114 рублей).

Дорогие липчане! Тяжёлый день понедельник помогут скрасить новости. Заходите на GOROD48 и будьте в курсе всего самого главного и интересного. С нами вы ничего не пропустите. Ждём вас на сайте.