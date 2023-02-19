Происшествия

29 минут назад

Под стенами колонии задержали гражданина с запрещенным «грузом» для заключенных

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#УФСИН #переброс
Под стенами колонии задержали гражданина с запрещенным «грузом» для заключенных

Мужчина готовился перебросить через заборы с колючей проволокой на территорию елецкой колонии спиртное и телефоны

У запретной зоны елецкой колонии №3 задержан мужчина, готовящийся перебросить через заборы с рядами колючей проволоки сверток с «запрещенкой» для заключенных.

- У задержанного изъят сверток, в котором находились мобильный телефон, сим-карта, зарядное устройство и три емкости по 0,5 литра со спиртосодержащей жидкостью. По данному факту составлен протокол об административном правонарушении, сообщили в пресс-службе УФСИН России по Липецкой области.




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#УФСИН #переброс

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