Под стенами колонии задержали гражданина с запрещенным «грузом» для заключенных

Мужчина готовился перебросить через заборы с колючей проволокой на территорию елецкой колонии спиртное и телефоны

У запретной зоны елецкой колонии №3 задержан мужчина, готовящийся перебросить через заборы с рядами колючей проволоки сверток с «запрещенкой» для заключенных.



- У задержанного изъят сверток, в котором находились мобильный телефон, сим-карта, зарядное устройство и три емкости по 0,5 литра со спиртосодержащей жидкостью. По данному факту составлен протокол об административном правонарушении, сообщили в пресс-службе УФСИН России по Липецкой области.









