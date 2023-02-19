Завтра в Липецкой области снег и до +1

В ближайшие трое суток Липецкая область окажется под влиянием циклона с Атлантики – погода ожидается облачной с прояснениями, повсеместно пройдет снег.

22 февраля в тыл циклона начнет поступать холодный арктический воздух, резко похолодает. Среднесуточные температуры воздуха составят: 20 февраля – 3-4 градусов мороза, что на 3 градуса выше нормы, 21 февраля- 5-6 градусов мороза, что в пределах нормы, 22 февраля – 12-14 градусов мороза, что на 6-7 градусов ниже нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 20 февраля в Липецкой области облачно, небольшой, местами умеренный снег. Ветер западный, 8-13 м/сек. Температура ночью будет от -4 до -9 градусов, днем – от -4 до +1 градусов.

В Липецке облачно, небольшой снег. Температура ночью будет от -5 до -7 градусов, днем она составит от -1 до -3 градусов.

День 20 февраля стал самым теплым в Липецке в 1958 году, тогда в городе было +5. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1924 году – 31 градусов мороза.