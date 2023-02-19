Коронавирус

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Липчане в 4 раза чаще болеют COVID, чем выздоравливают

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#COVID #статистика заболевания #коронавирус
Липчане в 4 раза чаще болеют COVID, чем выздоравливают

Болезнь продолжает тревожить липчан.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, за минувшие сутки от COVID в Липецкой области вылечились 30 человек.

А вот заболевших ровно в четыре раза больше – 120 пациентов. Правда, болезнь протекает в основном в лёгкой форме, госпитализация потребовалась всего 2-м липчанам. За сутки от коронавируса никто не умер, последняя жертва была зафиксирована 15 февраля.

Всего с начала пандемии в 2020 году в Липецкой области подхватили «чуму XXI века» 178 385 человек, выздоровели – 173 096, умерли – 3 954.

За прошедшие сутки в России заболели 14 233 человека, выздоровели – 9 316, слегли в больницу – 799, попрощались с жизнью – 36 человек. В целом цифры подтверждают, что коварный вирус всё ещё в силе.

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#COVID #статистика заболевания #коронавирус

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