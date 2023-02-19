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сегодня, 11:40
Новые землетрясения магнитудой 3,6 зафиксировали на севере Турции
Новые подземные толчки зафиксированы в Турции на севере страны, в городе Чорум. Два толчка магнитудой 3,6 возникли на глубине 5 км, передает "Известия".
Местные жители, ощутив серьезные толчки, выбежали на улицу, опасаясь обрушения зданий.
Как считает турецкий сейсмолог Сулейман Пампал, в ближайшее время в Анкаре и Стамбуле могут произойти еще более разрушительные землетрясения. Он также указал, что в Стамбуле очень слабый строительный фонд. Качество бетона, из которого строят здания, очень низкое, к тому же наблюдается коррозия. Это означает, что в случае подземных толчков может обрушиться порядка 50 тыс. зданий, предположил профессор.
Местные жители, ощутив серьезные толчки, выбежали на улицу, опасаясь обрушения зданий.
Как считает турецкий сейсмолог Сулейман Пампал, в ближайшее время в Анкаре и Стамбуле могут произойти еще более разрушительные землетрясения. Он также указал, что в Стамбуле очень слабый строительный фонд. Качество бетона, из которого строят здания, очень низкое, к тому же наблюдается коррозия. Это означает, что в случае подземных толчков может обрушиться порядка 50 тыс. зданий, предположил профессор.