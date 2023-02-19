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10 минут назад

Число жертв тропического циклона в Новой Зеландии выросло до 11 человек

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Жертвами тропического циклона «Габриэль», обрушившегося на Новую Зеландию 14 февраля, стали 11 человек. Об этом сообщает РБК со ссылкой на газету NZ Herald.

Два человека были найдены мертвыми сегодня утром. Первого нашил в городе Онекава (Напьер), а второго в населенном пункте Краунтроп (Гастингс). Полиция продолжает поиски.

Шторм обрушился на восточную часть северного острова Новой Зеландии 13 февраля, чем вызвал масштабные разрушения. В местные службы поступило более 6 тыс. сообщений о пропавших без вести. Отмечается, что правоохранительные органы продолжают поиски жертв и пострадавших от стихийного бедствия.

Также в полиции Новой Зеландии осудили случаи мародерства в местах бедствия, назвав их действия жестокими.

Без электричества осталось порядка 62 тыс. домохозяйств. В стране закрыты многие школы, детские сады и университеты. Также часть автомобильных дорог была повреждена оползнями.

Некоторые отдаленные поселения Новой Зеландии в результате наводнений оказались отрезаны от путей снабжения. Спасатели доставляют продукты питания, воду и предметы первой необходимости нуждающимся на вертолетах.

Правительство Новой Зеландии из-за непогоды ввело в стране чрезвычайное положение в третий раз за всю ее историю. Премьер-министр страны Крис Хипкинс назвал циклон «Габриэль» одним из сильнейших погодных явлений в Новой Зеландии в XXI веке.
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