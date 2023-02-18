Чудо-шайба Попова, пустые трибуны и битва за «восьмёрку» без права на ошибку

Липецкие хоккеисты на родном льду выиграли «гостевой» матч

Липецкие хоккеисты сделали ещё один шаг к выходу в плей-офф, обыграв в условно гостевом матче занимающий предпоследнее место «Белгород» - 4:2.

Формально хозяевами площадки числились наши соседи, но от греха подальше игру перенесли из Белгорода в липецкий дворец спорта «Звёздный». Белгородцы и выбирали время начала игры, сделав всё, чтобы родные трибуны поменьше помогали «Липецку». Игру назначили на 13:00, хотя обычно поединке в выходные дни в Липецке проходят в 17 часов, вдобавок сегодня часть аудитории уехала на «Лыжню России», в итоге на трибунах собрались всего 300 с небольшим человек.

Ждать заброшенных шайб им пришлось почти целый период, но зато первый гол получился отменным по красоте. Перед первым перерывом липчане выиграли вбрасывание в чужой зоне, шайба пришла к защитнику Фёдору Попову, который от синей линии вдел шайбу в дальнюю «паутину» ворот соперника, словно нитку в игольное ушко.

Едва начался второй период, как липчане удвоили преимущество. Арсений Лащёнов совершил силовой прорыв к воротам, который защитники остановили с большим трудом, но к бесхозной шайбе первым успел Павел Копытин – 2:0.

Белгородцы вскоре отквитали одну шайбу, а затем дважды оставались в меньшинстве, но «Липецк» не воспользовался явными шансами. Реализовывать численное преимущество наша команда начала в заключительной двадцатиминутке – отличились Никита Попадьин и Василий Балмашнов, после бросков которых счёт стал – 4:1. Номинальные хозяева смогли ответить лишь ещё одной шайбой престижа.

Отметим, что за всю игру «Липецк» удалился лишь однажды, когда в конце первого периода подножку сопернику поставил защитник Кирилл Панов. В дальнейшем команда сыграла собранно и не позволила сопернику больше ни разу получить численное преимущество.

«Липецк» продолжает удерживать 8-ю строчку в таблице, но в спину душит глазовский «Прогресс». У липчан 34 очка – на 4 больше, чем у команды из Удмуртии, но у той две игры в запасе.

Завтра повторный матч тоже в 13:00. Права на ошибку нет.

МХК «Белгород» - МХК «Липецк» - 2:4 (0:1, 1:1, 1:2).

Шайбы: 0:1 – Ф.Попов (Коковин, Балмашнов), 18:46. 0:2 – П.Копытин (Лащёнов), 22:28. В.Воронов (В.Сидорин, Паневин), 25:37. 1:3 – Н.Попадьин (Н.Шальнев), 44:54, бол. Балмашнов (Коковин), 50:16, бол. 2:4 – Мирюрев (А.Сумин, Лагунов), 53:16.

Вратари: Петрашов – Пузяков.

Штраф: 10 – 2. Броски: 34 – 38. Вбрасывания: 22 – 31.

Судьи: Влад.Шалимов (Москва), Н.Зубаков, И.Попов (оба Липецк).

18 февраля. Липецк. ДС «Звёздный». 315 зрителей.