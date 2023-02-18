В России
20 минут назад
В Москве ребенок утонул во время прогулки
Как сообщает Telegram-канал столичной прокуратуры, ребенок вышел на лед водоема на Привольной улице. Лед треснул, и подросток оказался в полынье. Выбраться самостоятельно он не смог, передает Российская Газета.
"Мальчик вышел на лед водоема (...) провалился под лед, ушел под воду и не смог самостоятельно выбраться", – сообщили в прокуратуре.
На место взывали скорую помощь. Медики попытались реанимировать ребенка, но он умер на месте.
"Мальчик вышел на лед водоема (...) провалился под лед, ушел под воду и не смог самостоятельно выбраться", – сообщили в прокуратуре.
На место взывали скорую помощь. Медики попытались реанимировать ребенка, но он умер на месте.