В России

20 минут назад

В Москве ребенок утонул во время прогулки

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Как сообщает Telegram-канал столичной прокуратуры, ребенок вышел на лед водоема на Привольной улице. Лед треснул, и подросток оказался в полынье. Выбраться самостоятельно он не смог, передает Российская Газета.

"Мальчик вышел на лед водоема (...) провалился под лед, ушел под воду и не смог самостоятельно выбраться", – сообщили в прокуратуре.

На место взывали скорую помощь. Медики попытались реанимировать ребенка, но он умер на месте.
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