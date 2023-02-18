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48 минут назад
Скончался хоккеист и спортивный комментатор Писаревский
Спортивный комментатор Владимир Писаревский скончался в возрасте 87 лет, сообщает ТАСС.
О смерти Писаревского сообщила его дочь Анастасия. Именитый комментатор будет похоронен на Ваганьковском кладбище, предварительная дата прощания — 21 февраля. По словам дочери Писаревского, у ее отца был диагностирован коронавирус две недели назад, однако семь дней назад мужчине стало хуже, его забрала «скорая», в больнице врачи диагностировали ишемический инсульт.
«Прошел относительно легко, без серьезных последствий, слабые нарушения речи, хотели выписать, но внезапно случилась кишечная непроходимость. Провели операцию, вышел из наркоза, но через полдня снова попал в реанимацию в критическом состоянии», — рассказала она.
Хоккеистом Писаревский выступал за московское «Динамо», воскресенский «Химик», челябинский «Трактор». После завершения карьеры стал работать комментатором, вел репортажи с 26 чемпионатов мира.
О смерти Писаревского сообщила его дочь Анастасия. Именитый комментатор будет похоронен на Ваганьковском кладбище, предварительная дата прощания — 21 февраля. По словам дочери Писаревского, у ее отца был диагностирован коронавирус две недели назад, однако семь дней назад мужчине стало хуже, его забрала «скорая», в больнице врачи диагностировали ишемический инсульт.
«Прошел относительно легко, без серьезных последствий, слабые нарушения речи, хотели выписать, но внезапно случилась кишечная непроходимость. Провели операцию, вышел из наркоза, но через полдня снова попал в реанимацию в критическом состоянии», — рассказала она.
Хоккеистом Писаревский выступал за московское «Динамо», воскресенский «Химик», челябинский «Трактор». После завершения карьеры стал работать комментатором, вел репортажи с 26 чемпионатов мира.