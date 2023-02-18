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В Териберке появился новый туристический комплекс
"Визитная карточка" Кольского полуострова — Териберка пополнилась новым туристическим комплексом из нескольких модульных домов. Об этом сообщает Вести.ру со ссылкой на ГТРК "Мурман".
Новая база отдыха «45 причал», созданная при содействии региональных властей в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», состоит из десяти модульных домов, которые могут вмещать группы из более чем 30 человек. Здесь же открыт ресторан, визитной карточкой которого являются свежие морские ежи и гребешки.
Для комфортного пребывания гостей в штат отеля были набраны квалифицированные кадры, большинство из которых – жители Мурманской области.
Председатель комитета по туризму Александр Елисеев, присутствовавший на открытии базы отдыха, отметил, что благодаря созданию новых туристических объектов в Мурманской области растет здоровая конкуренция за клиента, повышается уровень сервиса и спектр оказываемых услуг.
Новая база отдыха «45 причал», созданная при содействии региональных властей в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», состоит из десяти модульных домов, которые могут вмещать группы из более чем 30 человек. Здесь же открыт ресторан, визитной карточкой которого являются свежие морские ежи и гребешки.
Для комфортного пребывания гостей в штат отеля были набраны квалифицированные кадры, большинство из которых – жители Мурманской области.
Председатель комитета по туризму Александр Елисеев, присутствовавший на открытии базы отдыха, отметил, что благодаря созданию новых туристических объектов в Мурманской области растет здоровая конкуренция за клиента, повышается уровень сервиса и спектр оказываемых услуг.