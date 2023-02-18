Пьяная ссора двух женщин завершилась поножовщиной

Жительница Московской области гостила в городе Чаплыгин Липецкой области. Женщина проводила время с подругой за рюмкой спиртного.

Между женщинами возникла ссора, и 53-летняя москвичка схватилась за нож.



- Женщина нанесла знакомой один удар ножом в область живота, от которого потерпевшая присела на колени, а после подсудимая нанесла ей не менее четырех ударов ножом в область грудной клетки, в теменно-височную область головы, в плечо и по пальцу кисти руки. В результате женщине были причинены телесные повреждения. Подсудимая вину признала в полном объеме. Приговором суда назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также удовлетворен гражданский иск потерпевшей о взыскании компенсации морального вреда в размере 100 тысяч рублей, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области.



