Происшествия

сегодня, 17:06

Пьяная ссора двух женщин завершилась поножовщиной

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#поножовщина #суд
Пьяная ссора двух женщин завершилась поножовщиной

Жительница Московской области гостила в городе Чаплыгин Липецкой области. Женщина проводила время с подругой за рюмкой спиртного.

Между женщинами возникла ссора, и 53-летняя москвичка схватилась за нож.

- Женщина нанесла знакомой один удар ножом в область живота, от которого потерпевшая присела на колени, а после подсудимая нанесла ей не менее четырех ударов ножом в область грудной клетки, в теменно-височную область головы, в плечо и по пальцу кисти руки. В результате женщине были причинены телесные повреждения. Подсудимая вину признала в полном объеме. Приговором суда назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также удовлетворен гражданский иск потерпевшей о взыскании компенсации морального вреда в размере 100 тысяч рублей, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области.

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#поножовщина #суд

Комментарии (3)

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Патриот

сегодня, 17:43
Правда, демократия она такая..
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17:36

сегодня, 17:37
Неужели за то, что москвичка ??
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Правда

сегодня, 17:16
За тушонку до 4 лет,а за то что чуть не убила 2 и 6.Ну и законы.
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