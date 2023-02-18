За удар в челюсть полицейскому липчанин получил 1 год исправительных работ

В сентябре этого года задержанный 33-летний пьяный липчанин ударил в челюсть полицейскому

Нападение произошло в помещении для задержанных правонарушителей. Пьяный липчанин ударил в голову полицейскому, оставив ссадину на скуле.



- В последствии протрезвевший принес полицейскому извинения, а также сделал добровольное пожертвование в организацию для инвалидов и для участников СВО и просил прекратить уголовное дело. Потерпевший извинения принял, не возражал против прекращения уголовного дела. Суд с применением ст.64 УК РФ назначил наказание в виде 1 года исправительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства, сообщили в объединённой пресс-службе судебной системы Липецкой области.



