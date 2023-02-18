Победитель «Лыжни России-2023»: «Давно охотился за этим титулом»

Пальму первенства у липецких лыжников теперь отобрали представители районов.

Три из четырех главных гонок «Лыжни России-2023» в Липецкой области одержали сельские спортсмены.

Единственной липчанкой, поднявшейся на вершину пьедестала почёта, оказалась 14-летняя Вероника Реньжина, выигравшая гонку среди девушек на 5 км. Весь пьедестал почёта на этой дистанции заняли воспитанники липецкой спортивной школы №7, главной в регионе по лыжному спорту.

Но, судя по результатам «Лыжни России», у областного центра появился достойный конкурент. «Пятёрку» у юношей, где борьба шла за каждую секунду, выиграл Николай Кочкин из Измалково. Своих соперников из 7-й спортшколы он обошёл буквально на несколько метров.

А дистанцию в 10 км у женщин взяла его родная сестра Алина Кочкина, здесь победительница «привезла» ближайшей преследовательнице почти «вечность» - полторы минуты.

Победителем на главной дистанции у мужчин стал Дмитрий Жданов из Становлянского района. При этом он тоже имеет отношение к Измалково, ездит к соседям тренироваться и повышать мастерство.

Как и в прошлом году мужская «десятка» прошла под знаком соперничества Жданова и 19-летнего Никиты Савенко (ДЮСШ №7). В прошлом году в этом противостоянии верх взяла молодость: гонку выиграл Никита, а Дмитрий стал вторым. Теперь же всё было наоборот: представитель райцентра сумел обойти конкурента, разница между ними составила всего одну секунду. Теперь Жданов – первый, Савенко – второй.

- Я долго охотился за этой победой, - признался чемпион, - В прошлые годы всё не получалось. То палка сломается, то сверну не туда. Год назад проиграл на финише – никак не давалась мне «Лыжня России». Теперь я всё исправил.

- Довольны ли вы трассой. Гонку хоть и переносили на неделю из-за отсутствия снега, но всё равно сегодня встречались участки, где торчала голая земля. Наверное, приходилось осторожничать.

- Всё прошло отлично. Организаторы плавильню поступили с переносом. За неделю снега прибавилось, трасса была отличной.

- Кому посвятите победу?

- В первую очередь своей семье, двум сыновьям, которые тоже занимаются лыжным спортом. Пусть учатся побеждать, гладя на папу (смеется). А ещё хочу в этом победный день вспомнить энтузиаста лыжного спорта из Измалково Сергей Кочкина (чемпионы «Лыжни России» Николай и Алина Кочкины – его дети, прим.). Он готовит отличные трассы у себя в районе, я сам езжу на них тренироваться. Пока есть такие люби в районах, лыжный спорт у нас не умрёт, даже несмотря на короткую зиму. А результаты – мой, детей Сергея – говорят, что в районах тоже можно готовить классных лыжников.

Мужчины 5 км

1. Николай Кочкин (Измалково) – 17,37

2. Всеволод Цисляк (ДЮСШ №7) – 17,40

3. Серафим Шумаков (ДЮСШ №7) – 17,41.

Женщины 5 км

1. Вероника Рыженкова (ДЮСШ №7) – 18,26

2. Полина Пытьева (ДЮСШ №7) – 19,52

Александра Ненахова (ДЮСШ №7) – 20,29.

Мужчины 10 км

1. Дмитрий Жданов (Становое) – 23,25

2. Никита Савенко (ДЮСШ №7) – 25,26

3. Дмитрия Малякин (ДЮСШ №7) – 27,02.

Женщины 10 км

1. Алина Кочкина (Измалково) – 28,30

2. Полина Нестерова (ДЮСШ №7) – 30,09

3. Виктория Сундеева (ДЮСШ №7) – 32,20.